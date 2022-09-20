"Добьют Путина": Арестович предрек крах "референдумов" и мобилизации в РФ

Алексей Арестович спрогнозировал решение Владимира Путина / Фото УНИАН

"Референдумы" на захваченных РФ территориях Украины и мобилизация в РФ станут фатальными для президента России Владимира Путина, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Он убежден в том, что новая эскалация "добьёт Путина". Об этом он написал в своем Telegram.

"Управленческий и ресурсный аппарат путинской РФ не потянул предыдущего уровня войны, а его усложнение и расширение тем более не потянет", - утверждает советник ОП.

По его мнению, верхушка Кремля не рассматривает вариант применения ядерного оружия против Украины: "Если ты собираешься массово применять ЯО, тебе не нужна мобилизация".

"Самое главное - нам (нецензурно, - ред.). Как воевали, так и будем воевать, только злее. Я долго думал: решатся ли они на этот идиотизм в виде мобилизации/референдумов?..И они, возможно, оправдают наши лучшие ожидания. Это - огромный подарок всем нам, сокращение войны минимум на полгода-год", - отметил советник ОП.

Он обратил внимание на то, что в РФ отсутствует инфраструктура для мобилизации - в первую очередь, необходимое количество младших командиров, чтобы превратить мобилизованных в подобие армии.

При этом наблюдается крайне низкая боеспособность мобилизованных, в силу отсутствия мотивации, а также наличие среди мобилизованных большого количества скрытых противников войны.

"Теперь это будут не просто люди, которые ненавидят Путина, а вооружённые люди, которые ненавидят Путина", - отметил Арестович.

Он добавил, что "референдумы" на захваченных территориях Украины означают резкую реакцию международного сообщества, усиление военной помощи Украине, а также новые санкции против РФ.

Напомним, ранее Госдума России в целом приняла поправки в Уголовный кодекс. Там появились понятия "мобилизация" и "военное время". Если военный самовольно покинет часть в период мобилизации, ему может грозить уголовная ответственность на срок до 10 лет. Далее изменения должен утвердить Совет Федерации.

Эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал США в отставке Бен Ходжес считает, что РФ потребуется несколько месяцев, пока новых солдат экипируют, научат и подготовят к отправке в бой.

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