Путин и Шойгу обратятся к россиянам насчет "референдумов" на захваченных землях Украины — росСМИ

Владимир Путин и Сергей Шойгу / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин и министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу во вторник, 20 сентября, по всей вероятности, готовят обращение к россиянам. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Предполагается, что обращение русского диктатора к своим подданным может быть связано с псевдореферендумами, которые Кремль хочет провести на временно захваченных территориях Украины ‒ в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Как сообщает околокремлевское издание КоммерсантЪ, скорее всего, к гражданам страны-агрессора обратится и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Референдумы" России в Украине

19 сентября так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

20 сентября гауляйтер Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в этот же день оккупанты с коллаборантами сделают заявление относительно псевдореферендума. В ОП ответили на такие планы. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

В так называемой "ЛНР" 20 сентября "парламент" проголосовал за проведение псевдореферендума, который назначили на 23-27 сентября. А главарь так называемой "ДНР" вслед за ними обратился к Путину с просьбой как можно быстрее принять псевдореспублику в состав РФ "в случае положительного решения по итогам референдума".

При этом на оккупированной части Херсонщины коллаборант и так называемый "глава администрации" Владимир Сальдо анонсировал проведение "референдума" в своем "официальном обращении". Но даты его проведения он не назвал.

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