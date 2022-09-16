Готовили пророссийский "референдум": в Бердянске ликвидировали зама гауляйтера с женой

Уничтоженные коллаборанты Олег и Людмила Бойко / Telegram-канал А.Цаплиенко

В Бердянске Запорожской области, захваченном российскими оккупантами, уничтожен "заместитель главы ВГА по вопросам ЖКХ" Олег Бойко.

Об этом сообщают российским пропагандистские СМИ.

Вместе с Бойко также ликвидирована его жена Людмила, которая занималась подготовкой пророссийского "референдума".

Уточняется, что она возглавляла городскую "территориальную избирательную комиссию".

Ранее сообщалось, что в центре Херсона, захваченного российскими оккупантами, в пятницу днем, 16 сентября, прогремели мощные взрывы.

В момент удара по администрации Херсонской области, там приходило совещание "глав" администраций и округов.

В Луганске, захваченном российскими оккупантами, прогремел взрыв в здании "генеральной прокуратуры" террористической "ЛНР".

В результате взрыва погиб "генпрокурор" "ЛНР" Сергей Горенко.

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