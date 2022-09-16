Готовили пророссийский "референдум": в Бердянске ликвидировали зама гауляйтера с женой

Людмила Бойко возглавляла городскую "территориальную избирательную комиссию".
В Бердянске Запорожской области, захваченном российскими оккупантами, уничтожен "заместитель главы ВГА по вопросам ЖКХ" Олег Бойко.
Об этом сообщают российским пропагандистские СМИ.
Вместе с Бойко также ликвидирована его жена Людмила, которая занималась подготовкой пророссийского "референдума".
Уточняется, что она возглавляла городскую "территориальную избирательную комиссию".
Ранее сообщалось, что в центре Херсона, захваченного российскими оккупантами, в пятницу днем, 16 сентября, прогремели мощные взрывы.
В момент удара по администрации Херсонской области, там приходило совещание "глав" администраций и округов.
В Луганске, захваченном российскими оккупантами, прогремел взрыв в здании "генеральной прокуратуры" террористической "ЛНР".
В результате взрыва погиб "генпрокурор" "ЛНР" Сергей Горенко.
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