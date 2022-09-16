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В Луганске мощная "бавовна": в результате взрыва уничтожен "генпрокурор" "ЛНР"

16 сентября 2022, 13:10

Судя по характеру повреждений, взрыв прогремел изнутри здания "генпрокуратуры" "ЛНР".

Луганск
Взрыв прогремел в здании "прокуратуры ЛНР" / Скриншот

В Луганске, захваченном российскими оккупантами, прогремел взрыв в здании "генеральной прокуратуры" террористической "ЛНР".

В Сети опубликовали видео здания "генпрокуратуры ЛНР", пострадавшее в результате взрыва.

Отметим, что судя по характеру повреждений, взрыв в здании прогремел изнутри.

Видео дня

Позже росСМИ сообщили о том, что в результате взрыва погиб "генпрокурор" "ЛНР" Сергей Горенко.

Отмечается, что взрыв прогремел прямо в его кабинете.

Что известно о предателе Горенко

Ему было 40 лет, он уроженец Свердловска (ныне - Должанск) Луганской области.

Согласно открытым данным он занимал "пост" с 2017 года.

До 2014-го работал в системе МВД Украины. После начала войны в 2014-м стал "исполняющим обязанности первого заместителя генпрокурора ЛНР", а затем стал "генпрокурором".

горенко
Сергей Горенко

Ранее сообщалось, что в центре Херсона, захваченного российскими оккупантами, в пятницу днем, 16 сентября, прогремели мощные взрывы.

В момент удара по администрации Херсонской области, там приходило совещание "глав" администраций и округов.

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