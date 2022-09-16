В Луганске мощная "бавовна": в результате взрыва уничтожен "генпрокурор" "ЛНР"

Судя по характеру повреждений, взрыв прогремел изнутри здания "генпрокуратуры" "ЛНР".
В Луганске, захваченном российскими оккупантами, прогремел взрыв в здании "генеральной прокуратуры" террористической "ЛНР".
В Сети опубликовали видео здания "генпрокуратуры ЛНР", пострадавшее в результате взрыва.
Отметим, что судя по характеру повреждений, взрыв в здании прогремел изнутри.
Позже росСМИ сообщили о том, что в результате взрыва погиб "генпрокурор" "ЛНР" Сергей Горенко.
Отмечается, что взрыв прогремел прямо в его кабинете.
Что известно о предателе Горенко
Ему было 40 лет, он уроженец Свердловска (ныне - Должанск) Луганской области.
Согласно открытым данным он занимал "пост" с 2017 года.
До 2014-го работал в системе МВД Украины. После начала войны в 2014-м стал "исполняющим обязанности первого заместителя генпрокурора ЛНР", а затем стал "генпрокурором".
Ранее сообщалось, что в центре Херсона, захваченного российскими оккупантами, в пятницу днем, 16 сентября, прогремели мощные взрывы.
В момент удара по администрации Херсонской области, там приходило совещание "глав" администраций и округов.
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