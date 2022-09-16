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Грохот и гигантский столб дыма: в Херсоне прилет по админзданию оккупантов

16 сентября 2022, 12:12

В момент удара по администрации Херсонской области, там приходило совещание "глав администраций" оккупантов.

херсон
Результат взрывов в Херсоне / Скриншот

В центре Херсона, захваченного российскими оккупантами, в пятницу днем, 16 сентября, прогремели мощные взрывы.

При этом российские СМИ сообщают о ракетном ударе по "администрации" города.

В свою очередь, по данным Суспильного, в центре Херсона, за зданием облгосадминистрации, в районе апелляционного суда виден столб дыма.

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Российские пропагандистские медиа утверждают, что рядом упало по меньшей мере пять ракет, один из снарядов попал в здание оккупационной "администрации".

Как уточняется, в момент удара по администрации Херсонской области, там приходило совещание "глав" администраций и округов.

Сообщается, что ранена "начальник департамента труда", погиб её водитель.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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