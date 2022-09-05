Враг в оперативном окружении: ВСУ освободили еще четыре населенных пункта

Украинская армия продвигается вперед на Южном направлении / Reuters

В Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Ольгино, сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Оно находится недалеко от ранее освобожденного Высокополья на севере Херсонщины. Об этом он рассказал в эфире Фейгин Live.

По данным советника ОП, в Высокополье украинские защитники взяли в плен "чуть больше десятка" пленных из "ДНР". При этом, по его словам, село Новопетровку южнее Ольгино удерживают россияне.

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Он уточнил, что ВСУ освободили еще три населенных пункта, однако об этом сначала должен будет объявить Генштаб.

Вместе с тем собеседник считает, что говорить о движении к Херсону еще рано, однако группировка РФ на правом берегу Днепра "в оперативном окружении".

Вместе с тем паромные переправы противника работают "под огневым контролем Украины". Арестович добавил, что через 3-4 недели ситуация для РФ на Херсонском направлении ухудшится.

Напомним, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

Бойцы бригады имени Ивана Богуна опубликовали соответствующее фото из освобожденного Высокополья.

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