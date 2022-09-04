ВСУ выбили оккупантов из населенного пункта на Херсонщине и взяли много пленных

ВСУ освободили Высокополье / t.me/bohunbrigade

В воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

Бойцы бригады имени Ивана Богуна опубликовали соответствующее фото из освобожденного Высокополья.

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"Сегодня ранним утром подразделения ВСУ подняли государственный флаг над больницей в пгт Высокополье Херсонской области", - сказано в сообщении.

Как уточняют источники, украинские бойцы взяли много пленных при освобождении Высокополья.

"Есть инфа, что наши бойцы очень хорошо пополнили обменный фонд", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

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