Контрудар ВСУ: украинская армия освободила населенный пункт под Славянском

ВСУ освободили Озерное на Донбассе / Фото УНИАН

В Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Отметим, что успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны, говорится в сообщении Оперативний ЗСУ.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

Видео дня

Добавим, что Озерное расположено недалеко от железнодорожного узла в Лимане. Освобождение Озерного также создает условия для нового плацдарма ВСУ на берегу Северского Донца.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов ранее сказал, что Украина не пойдет на территориальные уступки России. Киев не собирается переносить войну на будущее. Поэтому украинское государство намерено восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года.

В ГУР Минобороны Украины предупредили о возможном обострении войны уже в скором времени. Оккупанты пока не готовы выводить свои войска, однако ВСУ стремятся освободить все свои территории.

Президент Владимир Зеленский не исключил возобновления переговоров Украины и России. Однако для этого Москва должна согласиться на условие Киева. Речь идет о выводе российских войск с украинских территорий.

Другие новости: