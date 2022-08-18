Украина пойдет на переговоры с РФ, если ее войска выйдут с оккупированных территорий – Зеленский

Зеленский провел переговоры с Эрдоганом и Гутерришем, однако его позиция по диалогу с Россией не изменилась / Коллаж УНИАН

Украина может согласиться на переговоры с Россией только в том случае, если войска страны-агрессора покинут украинские территории, которые они оккупировали. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает Суспільне, глава государства в четверг, 18 августа, после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем сделал заявление о том, что Киев готов к переговорам с Москвой. Однако диалог может состояться лишь в том случае, если оккупационные войска РФ выйдут с захваченных территорий Украины.

"Переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Визит Эрдогана и Гутерриша в Украину

В четверг, 18 августа, состоялся визит в Украину президента Турции Реджепа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Они прибыли во Львов, где провели переговоры с главой государства Владимиром Зеленским.

Сначала во львовском Дворце Потоцких прошла двухсторонняя встреча Зеленского и Эрдогана. После этого состоялись трехсторонние переговоры с участием Гутерриша.

Президент Украины Зеленский позже сообщил, что Киев и ООН договорились продолжать сотрудничество по зерновой инициативе.

Зеленский и Эрдоган обсудили возможность подписания соглашения о "зерновых коридорах", вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев с оккупированных РФ территорий, освобождение из российского плена военнослужащих ВСУ и медиков, и ядерный терроризм со стороны России в ситуации с захватом оккупантами Запорожской АЭС.

Другие новости: