Украина пойдет на переговоры с РФ, если ее войска выйдут с оккупированных территорий – Зеленский

Киев не cобирается менять своих условий по возможному диалогу с Москвой.
Украина может согласиться на переговоры с Россией только в том случае, если войска страны-агрессора покинут украинские территории, которые они оккупировали. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Как сообщает Суспільне, глава государства в четверг, 18 августа, после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем сделал заявление о том, что Киев готов к переговорам с Москвой. Однако диалог может состояться лишь в том случае, если оккупационные войска РФ выйдут с захваченных территорий Украины.
"Переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Визит Эрдогана и Гутерриша в Украину
В четверг, 18 августа, состоялся визит в Украину президента Турции Реджепа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Они прибыли во Львов, где провели переговоры с главой государства Владимиром Зеленским.
Сначала во львовском Дворце Потоцких прошла двухсторонняя встреча Зеленского и Эрдогана. После этого состоялись трехсторонние переговоры с участием Гутерриша.
Президент Украины Зеленский позже сообщил, что Киев и ООН договорились продолжать сотрудничество по зерновой инициативе.
Зеленский и Эрдоган обсудили возможность подписания соглашения о "зерновых коридорах", вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев с оккупированных РФ территорий, освобождение из российского плена военнослужащих ВСУ и медиков, и ядерный терроризм со стороны России в ситуации с захватом оккупантами Запорожской АЭС.
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