Стартовала встреча Зеленского и Эрдогана во Львове: что известно

После встречи лидеров Украины и Турции, они проведут трехсторонние переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
Во Львове начались переговоры президента Украины Владимира Зеленского и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Встреча проходит во львовском Дворце Потоцких. О ее начале сообщает CNN Turk.
Сначала лидеры двух стран проведут двустороннюю встречу. После ее окончания запланирована трехсторонняя встреча президентов Украины и Турции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
Известно, что Гутерреш приехал во Львов накануне, Эрдоган прибыл в город сегодня с однодневным визитом. Это первый визит президента Турции в Украину с начала полномасштабного вторжения России.
Встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерреша во Львове
В четверг, 18 августа, во Львове состоятся трехсторонние переговоры президента Украины Владимира Зеленского, лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерреша.
Ранее сообщалось, что во время встречи стороны обсудят шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем, путем усиления деятельности созданного механизма экспорта украинского зерна на мировые рынки.
Изначально запланирована двусторонняя встреча Зеленского и Эрдогана, а уже после нее лидеры двух стран проведут трехстороннюю встречу с участием генсека ООН Антониу Гутерреша.
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