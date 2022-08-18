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"Остановить Путина нужно сейчас": в США призывают Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS

18 августа 2022, 15:04

Война в Украине достигла решающего момента, и на карту поставлены жизненно важные интересы США. Поставки ATACMS могут сорвать наступление России.

ракета ATACMS, США
В США призывают Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS / Коллаж фото Википедия, Reuters

Почти два десятка бывших военных и дипломатов призывают президента США Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS. Письмо с таким предложением публикует издание The Hill.

Среди подписантов — бывшие командующие силами НАТО в Европе Филипп Бридлав и Уэсли Кларк, экс-глава военного контингента США в Европе Бен Ходжес, а также ряд бывших послов Америки в Украине и экспертов по нацбезопасности.

Подписанты считают, что такие поставки могут сорвать наступление России и нужны для поражения военных целей в Крыму. По их мнению, война в Украине достигла решающего момента, и на карту поставлены жизненно важные интересы США.

"Американские принципы и интересы требуют самого решительного ответа, достаточного, чтобы заставить русских вернуться к дофевральским линиям и удержать Россию от вторжения в третий раз", - считают подписанты.

Отмечается также, что Украине нужны дальнобойные средства поражения, чтобы сорвать российское наступление.

"Это означает, что США должны отправить боеприпасы ATACMS с дальностью 300 км, необходимой для поражения российских военных целей в любой точке Украины, включая оккупированный Крым (…) Помимо этого, Украине нужно больше средств противовоздушной обороны малой и средней дальности для противодействия российским воздушным и ракетным атакам", - говорится в письме.

Военные и дипломаты отметили, что до сих пор администрация не хотела предпринимать такие решительные шаги, опасаясь спровоцировать Россию, и "чтобы избежать Третьей мировой войны".

"Мы не должны обманывать себя. Нам может казаться, что каждый день, когда мы откладываем предоставление Украине оружия, необходимого ей для победы, мы избегаем конфронтации с Кремлем. Наоборот, мы просто увеличиваем вероятность того, что мы столкнемся с этой опасностью в менее благоприятных условиях. Умный и благоразумный шаг — остановить агрессивные замыслы Путина в отношении Украины и сделать это сейчас", - резюмировали подписанты.

Вчера спикер Госдепа США Нед Прайс на брифинге ответил на этот призыв. Он заявил, что США поставляют Киеву ту помощь, которая нужна на данном этапе боевых действий. И что она успешно применяется для остановки российского наступления.

Что известно об ATACMS

ATACMS - американский оперативно-тактический ракетный комплекс, запускающий баллистическую ракету. Эти ракеты могут запускать такие установки М142 HIMARS и M270 MLRS.

Дальность стрельбы этих ракет может достигать 165-310 км.

Сейчас в Украине есть HIMARS со снарядами дальностью 70-80 км.

Как сообщал Главред, 17 августа министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина ждет принятия в США политического решения о передаче Киеву ракет ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS с дальностью пуска до 300 километров. Американская дальнобойная артиллерия уже изменила ход боевых действий, а ракеты с увеличенной дальностью должны принести украинской армии еще больше преимуществ.

Отметим, в Конгрессе США обе партии поддерживают поставки дальнобойных ракет ATACMS в Украину. В правительстве считают, что сделать это необходимо срочно.

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