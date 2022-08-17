Украина ждет от США ракеты ATACMS с дальностью до 300 км, артиллерию и снаряды – Резников

Ракетные системы HIMARS уже изменили картину боя, а ATACMS принесут ВСУ еще больше преимуществ, сказал Алексей Резников.
Украина ждет принятия в США политического решения о передаче Киеву ракет ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS с дальностью пуска до 300 километров. Американская дальнобойная артиллерия уже изменила ход боевых действий, а ракеты с увеличенной дальностью должны принести украинской армии еще больше преимуществ. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
В интервью Голосу Америки он рассказал о том, что в Киеве надеются на принятие политического решения относительно поставок дальнобойных ракет ATACMS для армии Украины.
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"Надеюсь, что будет принято политическое решение о ракетах ATACMS. Как HIMARS уже изменили существенно картинку боя, ATACMS еще дополнительно дадут много позитива на поле боя в пользу Украины и цивилизованного мира", - отметил Резников.
Также он подчеркнул, что Украина ожидает от США еще больше поставко артиллерийских систем, а также снарядов и ракет.
Украина может ударить по оккупантам РФ в Крыму
Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что у Украины есть договоренность с США по поводу того, что ВСУ не будут наносить удары по территории России. Однако Штаты такие ограничение не распространяются на оккупированные россиянами территории, среди которых и Крым.
Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак в интервью Главреду сказал, что в таких ситуациях, как удар по Крымскому мосту, Киеву придется согласовывать свои действия с Западом. Страны-партнеры имеют право знать, как используется оружие, которое они поставляют Украине.
Глава Офиса президента Андрей Ермак 16 августа намекнул о возможной причастности ВСУ к инцидентам в оккупированном Крыму. По его словам, операция по "демилитаризации" противника будет продолжаться до полного освобождения полуострова.
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