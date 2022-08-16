"Это продлится до полной деоккупации": в ОП признали причастность ВСУ к взрывам в Крыму

В ОП признали причастность ВСУ к "хлопку" в Крыму/ Telegram, Офис президента Украины

В Офисе президента Украины намекнули, что до взрывов в оккупированном Крыму, которые произошли 16 августа, причастны вооруженные силы Украины.

Соответствующий пост с таким намеком сделал в Telegram руководитель ОП Андрей Ермак. Он добавил, что такие действия украинских защитников продолжатся до тех пор, пока Крым не будет деоккупирован полностью.

"Операция "демилитаризация" в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий. Наши воины – лучшие спонсоры хорошего настроения. Крым – это Украина", – написал Ермак.

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Между тем в ВСУ отмечают, что взрывы в Крыму, в результате которых захватчики могли потерять ударные вертолеты и личный состав, являются следствием "нарушения правил противопожарной безопасности". Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.

Он отметил, что официальная позиция украинского военно-политического руководства по взрывам в оккупированном Крыму заключается в том, что российские захватчики не умеют соблюдать меры противопожарной безопасности.

Также Игнат добавил, что оккупанты могли сосредоточить возле Джанкоя, где прогремели взрывы, свою технику.

"Джанкой – это еще один аэродром, где россияне сосредоточили ударные вертолеты и другую военную технику. Надеемся, что противник потеряет технику и личный состав. О потерях врага рано говорить, но наша разведка уже имеет некоторые данные. Все увидят спутниковые снимки", – рассказал представитель Воздушных сил ВСУ.

Взрывы в Крыму 16 августа

Утром во вторник, 16 августа, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

В российском Минобороны заявили, что возник пожар на территории одной из воинских частей в месте, где хранились боеприпасы.

Стоит отметить, что в городе Джанкой расположена большая железнодорожная станция, через которую российские оккупанты перебрасывают войска, боеприпасы и технику.

Позже стало известно, что оккупационные власти Крыма начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя. По состоянию на 10:00 16 августа уже выехали около двух тысяч человек.

Затем оккупанты заявили о новых взрывах в Крыму – в пгт Гвардейское близ Симферополя. Российские СМИ со ссылкой на слова местных жителей сообщили, что над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района стоят столбы черного дыма. Также местные жители рассказали, что ранее они слышали несколько сильных взрывов.

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