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Оккупанты обстреляли ракетами Житомирскую область: что известно

16 августа 2022, 13:52

На территории Житомирского района прогремели два взрыва.

российские военные, российская ракета
Россия обстреляла ракетами Житомирскую область / коллаж фото npr.org, УНИАН

Российские оккупанты выпустили ракеты по территории Украины. Две из них ударили по Житомирской области. Эту информацию подтвердил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Внимание! На территории Житомирского района подтверждены два взрыва в результате ракетного удара", - написал Бунечко.

По понятным причинам он пока не сообщил, куда именно попали ракеты. Всю информацию Бунечко пообещал предоставить позже.

Также еще неизвестно, есть ли пострадавшие и жертвы в результате ракетного удара.

взрывы в Житомире
В Житомирской области прогремели взрывы / скриншот

Напомним, ночью 16 августа, российские оккупанты совершили массированный ракетный обстрел Харькова. Были обстреляны сразу пять из десяти районов города. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что такого радиуса удара ракетами не было уже давно.

Как сообщал Главред, российские оккупанты утром в понедельник, 15 августа, снова обстреляли жилые кварталы Харькова. В результате обстрела Салтовского района были ранены по меньшей мере двое людей.

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