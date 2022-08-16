Беларусь стягивает военную технику к границе с Украиной

Беларусь стягивает войска к границе с Украиной / Коллаж ua.depositphotos.com и t.me/modmilby

В Беларуси зафиксировали серьезную военную активность. К границе с Украиной стягивают танки, Уралы, МАЗы, бронемашины, а также перемещают личный состав. Об этом сообщил Беларуски Гаюн.

Также сообщается, что оккупанты передвигают еще полевые кухни и биотуалеты. Были зафиксированы полеты истребителей.

В Минской области было зафиксировано движение белорусского УАЗ 39621 в направлении Дзержинска. В свою очередь из Дзержинска в направлении населенного пункта Столбцы ехал Урал с зенитно-ракетным комплексом ЗК33 "ОСА-АКМ".

В направлении агрогородка Слобода проехала колонна белорусской техники, бронемашина Волат и три БТРа. Из Смоленска в Минск проехали два трасса с танками Т-72, около 15 Уралов, полевые кухни и биотуалет.

В сторону Микашевичи двигались тентовый КРАЗ, УАЗ 2203 и трал. В Минске заметили радиоэлектронную станцию "Экватор". В направлении агрогородка Муховец двигалась колонна: три Газ-66, пять ЗИЛ-131, три тентовых Урала, полевые кухни, вода.

Угроза нападения Беларуси на Украину

Основатель Telegram-канала Белоруский Гаюн Антон Мотолько ранее заявлял, что если Беларусь нападет на Украину, белорусские войска столкнутся с серьезным ответным ударом со стороны ВСУ. Как полагает Мотолько, военные РБ могут сразу сдаваться в плен, или же пойти на вооруженный бунт против офицеров.

Доброволец сил обороны Украины, политический эксперт Кирилл Сазонов считает, что если войскам России не удастся оккупировать всю Донецкую область, они попытаются запустить сценарий наступления на Киев с участием армии Беларуси. По его мнению, военное вторжение может произойти через Ровенщину.

Военный эксперт Николай Сунгуровский предположил, что если Лукашенко все-таки отдаст приказ своей армии атаковать Украину, она может пойти против его же правящего режима. В таком случае, полагает Сунгуровский, Лукашенко просто сметут. Возглавить подобное движение могут белорусы, которые воюют в составе ВСУ.

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