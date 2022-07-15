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РФ снова пойдет на захват Киева, но уже с участием Беларуси: эксперт назвал условие

15 июля 2022, 02:16

Чтобы оценить шансы того, получится ли у России захватить и взять под контроль столицу Украины, нужно знать все ресурсы противника и все наши ресурсы.

Противотанковые ежи в центре Киева
Шансов взять Киев у оккупантов меньше, чем в начале войны / Фото УНИАН

Россия в ближайшей перспективе будет всеми силами пытаться захватить всю Донецкую область. Если получится реализовать этот план, то РФ перейдет ко второму этапу – наступление на Киев с участием Беларуси, которая зайдет в Ривненскую область. Такой прогноз в интервью изданию Obozrevatel озвучил журналист, политический эксперт, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов.

По его словам, чтобы оценить шансы того, получится ли у РФ взять под контроль столицу Украины, нужно знать все ресурсы противника и все наши ресурсы.

"Если бы я даже знал, рассказать об этом не смог бы. Но я вижу, что есть такая необходимость, на это надо бросать все ресурсы, а ресурсов у них еще хватает. Тем более, если они перейдут от скрытой мобилизации к открытой, к военному положению или ко второму этапу "спецоперации", - отметил Сазонов.

Эксперт предположил, что у Путина есть лишь два варианта - "либо пытаться заморозить ситуацию, что работает против них, либо пытаться получить какой-то козырь, давить на Украину и выходить переговорным путем".

"Шансов взять Киев у них меньше, чем в начале кампании, – да, это правда. То, что мы готовы, – да, это правда. То, что мы предупреждены, – да, это правда, им будет гораздо тяжелее", - отметил он.

Сазонов добавил, что рассчитывает на оптимистичный сценарий: "Что у Путина ничего не получится даже с Донецкой областью. Там тоже ребята стоят очень жестко. Прогулки там не получится. Мы удержим Донецкую область, освободим юг, и после этого, возможно, будут переговоры уже на наших условиях".

Смотрите новости Киева онлайн:

Напомним, 5 июля глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба заявил, что опасность нападения на Киев и область российских оккупантов со стороны Беларуси никуда не исчезла.

Ранее бывший начальник пресс-службы Генштаба, полковник Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев оценил риск захвата оккупантами города Днепр. По его словам, Днепр сейчас настолько укреплен, а позиции России находятся настолько далеко (в сотнях километров), что взять его невозможно,

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