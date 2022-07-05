"Мы должны быть готовы": глава ОВА заявил о риске повторной атаки оккупантов на Киев

Новая атака на Киев возможна / Фото УНИАН

Опасность нападения на Киев и область российских оккупантов со стороны Беларуси никуда не исчезла. Война в Украине продолжается, и о ней нельзя забывать. Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

"Мы должны быть готовы в любой момент к любому вызову. К счастью, нам удалось выгнать врага из Киевской, Черниговской, Сумской областей, но на этом война не остановилась. Угроза будет теперь всегда. Возможно, она исчезнет после того, как в России и Беларуси изменятся политические режимы. Израиль показывает, что в этом нет ничего трагического – на этом жизнь не кончается. Просто мы должны постоянно быть готовы на случай угрозы", - сказал Кулеба в интервью РБК-Украина.

По его словам, Силы обороны Украины находятся в полной боевой готовности, выполняют свои задачи. Ситуация контролируется на 100%.

"Эти мероприятия, которые организованы на въезде в Киев, сегодня необходимы. Мы не можем полностью открыть город по понятным причинам. К сожалению, мы живем в условиях военного положения и все должны с пониманием к этому относиться. Иначе не будет", – объяснил Алексей Кулеба.

Читайте такжеВозможен ли захват Киева и Днепра армией РФ: военный эксперт оценил рискиПо его словам, власти и жители должны быть готовы в любой момент к любому вызову, в частности, и к повторному наступлению из Беларуси в Киевскую область.

Глава ОВА отметил, что власти учли события 24 февраля, когда российские войска стремительно прорвались в область, чтобы не допустить повторения этого сценария.

"Конечно, мы учли ту ситуацию. Все выводы сделаны. Есть понимание, как это тогда произошло. Соответственно есть понимание того, каким образом этого не допустить, и все для этого делается", — резюмировал Кулеба.

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Как сообщал Главред, политический и экономический аналитик Тарас Загородний считает, что Кремль наряд ли решится на вторую попытку захватить столицу Украины Киев, а также Харьков.

Напомним, советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ветеран вооруженных сил США Дэн Райс заявил, что битва под Киевом войдет в учебники по военной истории, ведь украинским защитникам удалось преодолеть силу, которая их значительно превосходила. Райс считает, что переломным моментом в войне стала битва к северу от Киева – в Мощуне и Ирпене.

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