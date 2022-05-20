Битва под Киевом войдет в учебники по военной истории - ветеран США

Под Киевом украинцам удалось преодолеть силу, которая их значительно превосходила / Фото Reuters

Битва под Киевом войдет в учебники по военной истории - украинским защитникам удалось преодолеть силу, которая их значительно превосходила. Такое мнение озвучил специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ветеран вооруженных сил США Дэн Райс.

По его словам, переломным моментом в войне стала битва к северу от Киева – в Мощуне и Ирпене, передает Укринформ.

"Россияне даже не подозревали, что их ждет столь серьезное сражение, и оставались на автотрассах — на этих четырех путях подхода. Это дало украинцам возможность прицельно бить по ним из противотанкового оружия, именно это они и делали. Думаю, около 2000 танков и другой бронированной техники были уничтожены противотанковыми ракетами – легкими противотанковыми средствами, Джавелинами", — сказал эксперт.

Севернее Киева были взорваны все мосты. Россияне застряли на трассах, а затем их просто уничтожили из противотанкового оружия

По словам Райса, этот урок был усвоен в Крыму.

"В Крыму мосты не взрывали, потому что думали, что они будут нужны при возвращении назад. Но надо было взорвать мосты, чтобы остановить россиян", — считает военный эксперт.

Райс напомнил, как в Ирпене батальон справился с 30 тысячами россиян.

"Это должно войти в учебники. Они преодолели гораздо большую силу", — сказал он.

Специальный советник главнокомандующего ВСУ добавил, что российские войска провалили достижение главной цели – взять Киев, отправить правительство в изгнание и сказать, что "изгнали нацистов".

"Они потерпели неудачу, и я не думаю, что они могут сейчас захватить Киев, разве если удвоят или утроят силы. Но, на мой взгляд, они отдают себе отчет, что не смогут перейти в наступление без значительных потерь, не смогут достичь этой цели", — убежден эксперт.

Читайте такжеУдар по Одессе и новое наступление на Киев – чего ждать от третьей фазы войны в Украине

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказывал, что в первые дни войны возле Офиса президента Украины в Киеве продолжались бои. Все люди, разбирающиеся в военных вопросах, были уверены, что руководство страны не выживет.

Ранее Арестович поделился впечатлениями от первых дней российского вторжения в Украину. Он признался, что в первые дни войны в Украине действительно был шок. "Просели" многие руководители на местах, некоторые военные, представители спецслужб, местных властей и население.

По словам Арестовича, оккупанты планировали вертолетно-десантную высадку на Печерск, и в Офисе президента раздали оружие, чтобы ее отражать. Однако высадка десанта не состоялась, потому что в Гостомеле у оккупантов начались проблемы.

Смотрите новости Киева онлайн:

Другие новости: