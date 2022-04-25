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Тактика шока и трепета не сработала: Арестович объяснил, как Украина выстояла в первые дни войны

25 апреля 2022, 02:07

Вторжение России было с расчетом на такой тип боевых действий, когда Украина за три дня сдается и поднимает лапки. Но мы не подняли. А дальше — все.

война
Удержали ситуацию в Украине те, кто не знал, что надо бояться / УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович поделился впечатлениями от первых дней российского вторжения в Украину и рассказал о проблемах в армии РФ.

По его словам, путинская армия - это советская армия в худшем ее проявлении.

"Что такое советская концепция наступления? Это куча спецназа и десантников, которые выбрасываются в тыл противника, начинают сеять панику. Это тактика шока и трепета, чтобы заставить запаниковать и сбежать власти, уничтожить центры управления и связи", - сказал Арестович в интервью изданию Медуза.

Он признался, что в первые дни войны в Украине шок действительно был. "Просели" многие руководители на местах, некоторые военные, представители спецслужб, местных властей и население.

По его словам, оккупанты планировали вертолетно-десантную высадку на Печерск, и в Офисе президента раздали оружие, чтобы ее отражать. Однако высадка десанта не состоялась, потому что в Гостомеле у оккупантов начались проблемы.

"Нельзя нападать 200-тысячной армией на 250-тысячную армию, а ровно это и произошло. Это все могло пройти только в том случае, если бы мы психологически свалились, а значительная часть нашего населения переходила бы на их сторону. Но [бывший руководитель 5-й службы ФСБ Сергей] Беседа не просто так сидит в "Лефортово". Он промахнулся с прогнозом — что украинцы будут встречать их с цветами и так далее", - отметил Арестович.

Читайте также"Судьба тех людей неизвестна": Путин провел "чистку" ФСБ после провала в Украине – BellingcatПо его словам, удержали ситуацию в Украине те, кто не знал, что надо бояться. Они спокойно обстреливали российские танки и сбивали самолеты.

"Если бы мы были централизованной страной, которая бы успела провести реформы западного типа, я думаю, мы бы проиграли. Но мы остались в нашем любимом украинском бардаке, и никто не знал, что без приказа центральной власти нельзя воевать… А когда мы уже восстановили управление и перестали бояться, на третьи — пятые сутки, то вообще пошло все очень хорошо", - сказал Арестович.

Почему путинская армия провалилась в Украине

Российская система чрезвычайно централизована. Военные выполняют задачу, только когда есть воля командира.

"Они шарахались огромной бестолковой массой, это было так зрелищно. Накрытие нашей артиллерией — бах, дымы, взрывы. Смотришь, они приезжают на это же место через шесть часов: новая колонна — и ровно туда же (…) Что такое российский способ воевать? Ты выезжаешь на перекресток, там стоит 60−90 единиц сгоревшей техники, трупы валяются или разорванные куски. А ты все равно выезжаешь и стоишь там. По тебе прилетает, а ты все равно стоишь. Потому что начальство из штаба в Москве сказало на этот перекресток идти, и они туда тупо выезжают раз за разом. Они жутко перецентрализованы", - сказал Арестович.

Он отметил: многие говорят, что россияне неправильно начали войну.

"Они правильно начали. Просто эта война была рассчитана на тип боевых действий, где мы за три дня сдаемся и поднимаем лапки. А мы не подняли. А дальше — все", — резюмировал советник ОП.

Как сообщал Главред, ранее Арестович рассказал, как перед началом полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики надеялись на легкий и быстрый успех и даже заказывали столики в ресторанах Киева.

14 апреля украинская военная разведка опубликовала документ, который свидетельствует о намерениях оккупантов захватить столицу Украины и ряд других городов под видом стратегических военных учений.

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