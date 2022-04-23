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Заказывали столики в ресторанах: Арестович рассказал о планах оккупантов по захвату Киева

23 апреля 2022, 07:40

Захват правительственного квартала Киева военные РФ планировали провести за 12 часов. Десант должен был высадиться на площади Славы.

война в Украине, захват Киева
Захват правительственного квартала Киева оккупанты планировали провести за 12 часов / Коллаж фото Reuters

Перед началом полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики надеялись на легкий и быстрый успех и даже заказывали столики в ресторанах Киева.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире LatyninaTV.

"Они надеялись, что за три дня вынесут нас в одну калитку и звонили нашим рестораторам и заказывали места в кафе Киева, мол, мы придем всей бригадой Ульяновской", - сказал он.

По словам Арестовича, в Гостомеле у убитых командиров забрали планы захвата Киева.

"Один из этих планов гласил, что через 12 часов после начала операции выставляют патрули возле Верховной Рады, Кабмина, Нацбанка и Офиса президента. Они (российские военные, - ред.) считали, что они будут взяты за 12 часов. Но я их понимаю - вторая волна должна была быть на Печерск. Они должны были садиться на площади Славы и музея ВОВ - там, где могут сесть вертолеты. Просто когда Гостомель сразу не пал, они начали резервы туда перебрасывать, чтобы Гостомель захватить и потом Васильков, аэродромы вокруг Киева. На Офис президента они не садились", - рассказал Арестович.

"Они так всерьез считали, они так реально планировали. Это показывает глубину их отрыва от реальности (...) Кто-то же создал эту ложную картинку, которая легла не просто в основу операции, а в основу военного строительства. Они ведь хотели этой армией у НАТО выиграть, не то что у Украины", - добавил советник главы ОП.

Как сообщал Главред, руководитель Киевской городской военной администрации, генерал Николай Жирнов заявлял, что для того чтобы попытаться захватить Киев российским войскам нужно собрать все свои человеческие ресурсы и привезти их к столице. В случае с оккупацией города с очень большой группировкой войск силы нападавших должны в 5-7 раз превышать силы обороняющихся. Причем в городе воевать очень сложно.

Напомним, 14 апреля украинская военная разведка опубликовала документ, который свидетельствует о намерениях оккупантов захватить столицу Украины и ряд других городов под видом стратегических военных учений.

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