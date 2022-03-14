УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

Планы оккупантов по Киеву: для захвата города РФ нужно стянуть к столице все своим войска – КГВА

14 марта 2022, 16:31

Чтобы оккупировать Киев, сил агрессора должно быть в 5-7 раз больше, чем защищающихся, сказал Николай Жирнов.

Киев
В Киеве сосредоточена очень большая группировка украинских войск - Жирнов / УНИАН

Для того чтобы попытаться захватить Киев российским войскам нужно собрать все свои человеческие ресурсы и привезти их к столице. В случае с оккупацией города с очень большой группировкой войск силы нападавших должны в 5-7 раз превышать силы обороняющихся. Причем в городе воевать очень сложно. Об этом заявил руководитель Киевской городской военной администрации, генерал Николай Жирнов.

"По всем военным канонам для того, чтобы завладеть Киевом противник должен создать внутреннее и внешнее кольцо окружения. Силы тех, кто пытается взять Киев, должны быть в 5-7 раз больше, чем обороняющихся", - рассказал он в интервью НВ.

По словам военного руководителя города, в Киеве очень большая группировка войск, и чтобы его захватить, вражескому государству понадобится собрать все свои человеческие ресурсы и направить их к столице.

"Войска, входящие во внутреннее кольцо должны штурмовать Киев, а входящие во внешнее кольцо – должны обеспечивать безопасность от деблокирующих войск. Киев – большой город с большой инфраструктурой, в котором до войны проживало более 4 млн. граждан. Сейчас город имеет очень большую группировку войск, поэтому сейчас, чтобы создать группировку, враг должен собрать все имеющиеся человеческие ресурсы и привезти в Киев. К примеру, в период Второй мировой войны для штурма Берлину понадобилось 2 млн человек и 42 тыс. артиллерийских стволов. Поэтому сейчас создать такую ​​группировку, которая бы штурмовала Киев, чрезвычайно трудно, даже для такой страны, как Россия", - отметил Жирнов.

Кроме того, он добавил, что в городе очень сложно вести боевые действия, реализовывать маневры, а также снабжать войска боеприпасами, продовольствием и горючим. У России есть горький опыт ведения войны в городах Чечни и Сирии.

Также он подчеркнул, что существует вероятность, согласно которой вражеские войска намерены оцепить Киев, держать осаду и выдвинуть только политические требования. При этом ПВО в столице с каждым днем пополняется, укрепляется, и позволяет выполнять задачи по обороне.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили о том, что российские войска могут попытаться организовать наступление на левый берег Киева. Они усиливают свои группировки военными, которые находятся в Армении.

viber
новости Киева война в Украине российские войска война России и Украины
Реклама
Популярное
Теплый Алексей 2022 – что делать, чтоб замуж выйти и другие приметы дняТеплый Алексей 2022 – что делать, чтоб замуж выйти и другие приметы дня В России требуют отстранить Путина из президентского креслаВ России требуют отстранить Путина из президентского кресла Путин и Шойгу – за войну с Украиной: в ГУР заявили о расколе в руководстве РФПутин и Шойгу – за войну с Украиной: в ГУР заявили о расколе в руководстве РФ Гороскоп для Украины на 11 марта 2022 года: чего ждать от шестнадцатого дня войныГороскоп для Украины на 11 марта 2022 года: чего ждать от шестнадцатого дня войны Выход войск РФ и гарантии безопасности: у Зеленского назвали план на диалог с МосквойВыход войск РФ и гарантии безопасности: у Зеленского назвали план на диалог с Москвой

Последние новости

17:17

Путин понимает, что проиграл и может заморозить конфликт - генерал-майор СБУ

17:17

Не только массовый голод: чем грозит миру и Украине затяжная войнамнение

16:47

Западное оружие для Украины может заставить Путина заговорить о мире - королевский офицерВидео

16:40

Певец Дзидзьо сообщил о трагедии из-за атаки войск Путина на Яворский полигонВидео

16:31

Планы оккупантов по Киеву: для захвата города РФ нужно стянуть к столице все своим войска – КГВА

Реклама
16:10

Северодонецк, Дмитровка, Немешаево и другие: продолжается эвакуация по разным направлениям

16:09

Российские оккупанты взорвали боеприпасы на Запорожской АЭСВидео

16:08

Приметы на 15 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:02

Русская катастрофа: как Россия превращается в мир прокаженныхмнение

16:00

Легендарный "Ювентус" эвакуировал украинских детей

15:41

"РФ на пределе своих возможностей": британский генерал заявил, что дела у путинских сил идут плохоВидео

15:31

Полнолуние в марте 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

15:22

Израиль открыто поддержал Киев и осудил военное нападение России на Украину

14:53

Теплый Алексей 2022 – что делать, чтоб замуж выйти и другие приметы дняВидео

14:36

Доллар по 45, а евро почти 50 грн: каким будет курс валют после войны с Россией

14:18

Зачем Путин хочет прислать арабов и африканцев в Украинумнение

14:17

РФ открыла в Сирии центры вербовки наемников – Генштаб ВСУВидео

13:43

Вся "славная" армия РФ не умеет планировать действия, это помогает уничтожать их – Призрак КиеваВидео

13:30

Политик предложил дом с 40 сотками под Киевом за ликвидацию Кадырова

13:08

Почему яйца не нужно хранить в холодильнике и каким концом их хранить

Реклама
12:52

Зеленский показал на фото, что ждет Европу, если НАТО не закроет небо над Украиной

12:42

"Наш флаг подгорел, но выдержал!": Дмитрий Дикусар едва не погиб из-за обстрела российскими ракетами

12:42

В Киеве обломками ракеты оккупантов убило человекаФотоВидео

12:41

Гороскоп Таро на неделю 14-20 марта: Тельцам – предостережение, Девам – многообещающая возможность

12:37

Назад в "доперестроечную" реальность: как россияне сами разваливают РФмнение

12:36

Украина громит оккупантов РФ: резервов противника хватит на 10 дней – Арестович

12:01

Для Украины наступают решающие 2-3 недели: в МВД назвали оккупационные планы РФ

11:54

Истерика, слезы и жалобы на власть: как в России приняли блокировку InstagramВидео

11:52

Крах РФ в Украине будет внезапным, а Путин не переживет поражения своей армии – американский философ

11:27

Израиль – посредник в переговорах Украины с РФ: у Зеленского заявили о согласии Иерусалима

11:13

"Простите, что я не могу всем угодить!": Ивлеева отказалась комментировать войну в Украине

10:49

Более 12 тысяч военных и сотни единиц техники: ВСУ опубликовали потери России в Украине

10:48

Как очищать воду в домашних условиях

10:45

Более 2,5 миллиона украинцев выехали за границу, но они хотят вернуться домой – Свириденко

10:41

Стартовал четвертый раунд переговоров Украины и России: о чем будут говоритьВидео

10:37

Россияне ночью разбомбили дома мирных жителей в Ахтырке: есть погибшиеВидео

10:35

Гороскоп на завтра, 15 марта 2022: Овнам – недруги, Ракам - судьбоносные знакомства

10:14

Почему не стоит рассчитывать на "группу табакерочников" в Россиимнение

10:04

Российский пианист приковал себя наручниками к заведению Mcdonald'S из-за его закрытия

09:48

Путин за 2 недели разрушил 30 лет экономики России: в США заявили о готовности Москвы к диалогу

Реклама
09:26

Силовики РФ подставили Путина войной с Украиной, потому что он им надоел – военный экспертВидео

09:11

Помочь Украине, но не допустить Третьей мировой войны: СМИ назвали сценарии для Запада

09:06

Нагиев впервые вышел на связь после вторжения России в Украину с песней группы Аквариум "Поезд в огне"

08:49

Когда умрет Путин и в РФ начнется война: астролог составил личный гороскоп для президента России

08:44

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2022: Весам – знаки судьбы, Ракам – невоероятная возможность

08:33

Как хранить яйца вне холодильника: 2 простых способа

08:18

Военный эксцесс, или Почему Путин прямо не сможет напасть на Польшу или Литвумнение

07:56

Россия ударила ракетами по Ровенщине: повреждена телевизионная башня

07:52

В Киеве на Оболони оккупанты обстреляли многоэтажный дом, есть погибшиеФото

07:44

Белорусские военнослужащие заявили, что не пойдут войной на Украину – Генштаб

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять