Планы оккупантов по Киеву: для захвата города РФ нужно стянуть к столице все своим войска – КГВА

В Киеве сосредоточена очень большая группировка украинских войск - Жирнов / УНИАН

Для того чтобы попытаться захватить Киев российским войскам нужно собрать все свои человеческие ресурсы и привезти их к столице. В случае с оккупацией города с очень большой группировкой войск силы нападавших должны в 5-7 раз превышать силы обороняющихся. Причем в городе воевать очень сложно. Об этом заявил руководитель Киевской городской военной администрации, генерал Николай Жирнов.

"По всем военным канонам для того, чтобы завладеть Киевом противник должен создать внутреннее и внешнее кольцо окружения. Силы тех, кто пытается взять Киев, должны быть в 5-7 раз больше, чем обороняющихся", - рассказал он в интервью НВ.

По словам военного руководителя города, в Киеве очень большая группировка войск, и чтобы его захватить, вражескому государству понадобится собрать все свои человеческие ресурсы и направить их к столице.

"Войска, входящие во внутреннее кольцо должны штурмовать Киев, а входящие во внешнее кольцо – должны обеспечивать безопасность от деблокирующих войск. Киев – большой город с большой инфраструктурой, в котором до войны проживало более 4 млн. граждан. Сейчас город имеет очень большую группировку войск, поэтому сейчас, чтобы создать группировку, враг должен собрать все имеющиеся человеческие ресурсы и привезти в Киев. К примеру, в период Второй мировой войны для штурма Берлину понадобилось 2 млн человек и 42 тыс. артиллерийских стволов. Поэтому сейчас создать такую ​​группировку, которая бы штурмовала Киев, чрезвычайно трудно, даже для такой страны, как Россия", - отметил Жирнов.

Кроме того, он добавил, что в городе очень сложно вести боевые действия, реализовывать маневры, а также снабжать войска боеприпасами, продовольствием и горючим. У России есть горький опыт ведения войны в городах Чечни и Сирии.

Также он подчеркнул, что существует вероятность, согласно которой вражеские войска намерены оцепить Киев, держать осаду и выдвинуть только политические требования. При этом ПВО в столице с каждым днем пополняется, укрепляется, и позволяет выполнять задачи по обороне.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили о том, что российские войска могут попытаться организовать наступление на левый берег Киева. Они усиливают свои группировки военными, которые находятся в Армении.