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"Просыпалась, чтобы выпить": Каменских призналась в жесткой зависимости

Алена Кюпели
4 ноября 2026, 20:36
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Каменских рассказала о том, как боролась со своими зависимостями.
Настя Каменских беременна
Настя Каменских о вредных привычках / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Кратко:

  • Какой победой поделилась артистка
  • О каких зависимостях она рассказала

Скандальная певица Настя Каменских призналась в своих зависимостях, которые серьезно обосновались в ее жизни.

Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.

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По словам Каменских, она рано попробовала курить сигареты, так как она из курящей семьи. "Так как я страстная женщина-артистка, а как вы знаете, артисты - это секс, наркотики, рок-н-ролл, всегда, то естественно сигареты меня сопровождали всю мою жизнь", - рассказывает она.

Каменских призналась в своих зависимостях
Каменских призналась в своих зависимостях / Скриншот

Певица добавляет, что курила очень много. "Бывали моменты, когда никотин уже с ушей капал", - вспоминает Каменских.

По словам певицы, когда началась война, то она просыпалась для того, чтобы напиться. "Потому что это невозможно вывезти, невозможно осознать, нет инструкции о том, как переживать такие моменты в жизни", - рассказывает артистка.

Каменских призналась в своих зависимостях
Каменских призналась в своих зависимостях / Скриншот

Она также добавила, что перешла на электронные сигареты, от которых плохо себя чувствовала и даже начала терять зрение. "А потом я просто проснулась, 26 февраля 2026 года и поняла, что оно мне все надоело. До этого я работала над собой, просила у вселенной, у неба, матрицы, чтобы появилось желание жить без этого. Я не хотела просто бросить, а потом ходить страдать, как обычно это происходит", - делится она.

Каменских также добавляет, что отказалась от вредных привычек и впервые за 25 лет встретила свой день рождения без алкоголя.

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О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских - украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV. Певица попадала в громкие скандалы из-за продолжения использования русского языка и исполнения русскоязычных хитов на зарубежных концертах после начала полномасштабного вторжения. Также Каменских заявила, что из-за перехода на украинский язык в ее горле горле образовалась киста, из-за которой исполнительница едва не потеряла голос и отменила тур.

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