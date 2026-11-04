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Девять авиабомб по школе и 40 погибших: Зеленский раскрыл последствия атаки РФ

Руслана Заклинская
4 ноября 2026, 16:22
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В Камышевахе уже третьи сутки не прекращаются поиски людей под завалами школы, разрушенной в результате российского удара.
Девять авиабомб по школе и 40 погибших: Зеленский раскрыл последствия атаки РФ
Последствия удара по Камышевахе / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Запорожья

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Россияне сбросили на Камышеваху девять авиабомб
  • Погибло 40 человек
  • Более 30 человек могут находиться под завалами

В поселке Камышеваха Запорожской области уже третьи сутки продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара по школе. На данный момент известно о 40 погибших, еще более 30 человек могут оставаться под завалами. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, российские войска сбросили на школу девять авиабомб. Сначала оккупанты нанесли удар по людям, пришедшим за гуманитарной помощью, а затем - по спасателям и полицейским, прибывшим на место.

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"Очень сложная операция, очень непросто и фактически под постоянной угрозой новых российских ударов. На данный момент известно о 40 погибших. Некоторые тела, к сожалению, пока не удалось идентифицировать. Мои соболезнования родным и близким погибших. Еще более 30 человек могут оставаться под завалами", - рассказал глава государства.

Президент также подчеркнул недостаточную реакцию международного сообщества на российский удар и призвал партнеров усилить поддержку Украины системами противовоздушной обороны.

  • Последствия удара по Камышевахе
    Последствия удара по Камышевахе Фото: ГСЧС Запорожской области
  • Последствия удара по Камышевахе
    Последствия удара по Камышевахе Фото: ГСЧС Запорожской области
  • Последствия удара по Камышевахе
    Последствия удара по Камышевахе Фото: ГСЧС Запорожской области
  • Последствия удара по Камышевахе
    Последствия удара по Камышевахе Фото: ГСЧС Запорожской области
  • Последствия удара по Камышевахе
    Последствия удара по Камышевахе Фото: ГСЧС Запорожской области
  • Последствия удара по Камышевахе
    Последствия удара по Камышевахе Фото: ГСЧС Запорожской области
  • Последствия удара по Камышевахе
    Последствия удара по Камышевахе Фото: ГСЧС Запорожской области
  • Последствия удара по Камышевахе
    Последствия удара по Камышевахе Фото: ГСЧС Запорожской области
  • Последствия удара по Камышевахе
    Последствия удара по Камышевахе Фото: ГСЧС Запорожской области

"Зло всегда идет дальше, если остается без ответа. Рассчитываем на реакцию: поддержка Украины в сфере ПВО нужна именно сейчас. Благодарен партнерам, которые предпринимают соответствующие шаги", - добавил Зеленский.

Насколько опасны российские КАБы - объяснение эксперта

В интервью Главреду специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флэш" Бескрестнов объяснил, чем новые российские управляемые авиабомбы отличаются от обычных КАБ и как далеко они могут долететь.

По его словам, обычные КАБ-500 имеют модуль планирования с крыльями и способны преодолевать примерно 40–50 км. Зато новые боеприпасы имеют другую конструкцию, напоминают ракеты и оснащены реактивным двигателем. Их дальность зависит от высоты и скорости самолета-носителя: в стандартных условиях она может составлять около 100 км, а максимальная - до 200 км.

"Неприятный факт заключается в том, что мы знали о существовании нескольких типов такого оружия и раньше, его фиксировали на фронтах в течение последних лет, но это, скорее, было частное использование. [...] Лично меня настораживает массовость и серийность применения этого оружия в последнее время", - отметил Бескрестнов.

Инфографика КАБ, инфографика
КАБ / Инфографика: Главред

Эксперт добавил, что за последние недели поступали сообщения о полетах таких боеприпасов на расстояние 50, 70 и 100 км. Предположительно, они могут иметь реактивный двигатель китайского или тайваньского производства и боевую часть от ФАБ-250 с примерно 100 кг взрывчатого вещества.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил о повреждении домов и инфраструктуры в Днепре в результате утренних ударов. Число раненых возросло до 15, трое из них находятся в тяжелом состоянии, согласно обнародованным данным.

Воздушные силы сообщили о массированном комбинированном ударе по территории Украины. Согласно обнародованным данным, во время ночной атаки было сбито 309 воздушных целей. В сообщении отмечается, что попадания зафиксированы в 23 локациях, а из 289 ударных дронов обезврежено 257 единиц.

Житомирский горсовет сообщил об отключении электроснабжения в результате ударов по энергетической инфраструктуре. Также сообщается, что в Одессе в результате удара пострадала торговая инфраструктура и зафиксировано возгорание в торговом центре.

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О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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война в Украине Владимир Зеленский Запорожская область война России и Украины
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