У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ

Новая управляемая авиабомба лишь внешне напоминает ракету, но по боевым характеристикам она ближе к "шахеду", хотя сбить ее сложнее, рассказал эксперт.

https://glavred.info/interview/u-rossii-poyavilas-reaktivnaya-krylataya-raketa-sergey-flesh-o-dalnoboynyh-uab-10709327.html Ссылка скопирована

УАБ, который долетел до Одесской области - это упрощенная разновидность крылатой ракеты / Коллаж Главред

24 октября страна-террорист Россия впервые нанесла авиаудар по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами повышенной дальности поражения, выпущенными из самолета Су-34. За последнюю неделю это уже второй случай применения такого типа вооружения по украинским городам в тылу - ранее аналогичный боеприпас долетел до Полтавской области, преодолев расстояние в 120 километров.

Эксперты предупреждают, что Кремль, вероятно, уже начал серийное производство этих боеприпасов, а потому со временем под угрозой могут оказаться населенные пункты в радиусе минимум 200 километров от линии фронта.

В первой части интервью Главреду специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал, почему новая российская авиабомба опасна для тыловых городов и есть ли у Украины эффективные средства ПВО и РЭБ для противодействия.

видео дня

Если говорить об этом УАБ, то по сути это, насколько я понимаю, первый случай, когда он смог долететь на такое большое расстояние. С чем это связано? И, в принципе, что уже известно об этих средствах поражения?

Надо начать с того, что мы привыкли называть "КАБами" весь сегмент боеприпасов, которые россияне сбрасывают с бортов самолетов-носителей. Но на самом деле это не совсем так. Например, самый распространенный и проблемный для нас боеприпас — это управляемая авиационная бомба весом 500 кг (УАБ-500), который повсеместно сбрасывается на фронтах. Это так называемый УАБ, сделанный из авиабомбы, к которой прикреплены сверху "крылышки" — так называемый универсальный модуль планирования. Благодаря этому классическая авиационная бомба может лететь вперед на небольшое расстояние — порядка 40–50 км.

Если же говорить о полноценном планирующем боеприпасе — летающем, барражирующем — у него другая конструкция. Это не когда бомба висит под крылом, а когда все изначально собрано в единую систему и так задумывалось конструкторами. Внешне он напоминает ракету. У этого типа планирующего боеприпаса есть внутренний реактивный двигатель. Обычно россияне делают его диаметр около 30 см из-за унификации боеприпасов, что дает возможность впоследствии запускать их не только с авиа-носителя, но и с РСЗО "Торнадо".

Смотрите видео интервью Сергея "Флэш" Бескрестнова Главреду о новых УАБ и FPV, которые способны доставать до тыловых городов:

У этого планирующего боеприпаса есть реактивный двигатель, благодаря чему он может развивать более высокую скорость и летать на более далекие дистанции после сброса. Дальность зависит от того, с какой высоты он будет сброшен: его могут сбрасывать с 5 км, с 10 км, даже с 15 км и на разных скоростях самолета-носителя. Поэтому такие типы УАБов могут достигать дистанции до 200 км, где 100 км — это рабочая дистанция при стандартной высоте, а до 200 км — предельная.

Неприятный факт в том, что мы такие типы оружия нескольких типов знали и раньше — их фиксировали на фронтах на протяжении последних лет, но это, скорее, было частное использование. Мы знали о БПЛА "Бандероль", которые выпускал завод "Кронштадт", планирующий боеприпас УМБП Д-30. Тот боеприпас, который мы видим сейчас, более опасен тем, что россияне начали его выпускать серийно. За последние две недели у меня поступило множество сообщений со всех фронтов о фиксации полетов дальнего УАБа на 50, 70, 100 км. Ранее мы не могли идентифицировать их состав, потому что не находили уцелевших обломков, но уже находим их остатки в полях и будем пытаться их идентифицировать.

То есть, предварительно, там, скорее всего, установлен тот самый китайский/тайваньский реактивный двигатель, который используется и в реактивных "шахедах", и в их предыдущих изделиях. Кроме того, в нем в качестве боеприпаса использована боевая часть от 250-килограммовой бомбы ФАБ-250 с активно взрывающимся веществом около 100 кг. Поэтому россияне обычно стараются не придумывать что-то принципиально новое, а пытаются унифицировать имеющиеся боеприпасы под новые конструкции. Потому, повторюсь, лично меня настораживает массовость и серийность применения этого оружия в последнее время.

На ваш взгляд, насколько велики масштабы угрозы могут быть, если действительно россияне запустили это в серийное производство?

Масштабы потенциально могут быть значительными — на примере применения УАБа мы понимаем, что опасность может быть большой. Все зависит от того, какой завод взялся за производство, и один это завод или несколько. Как боеприпас, та же ФАБ-250 у РФ имеется в большом количестве и широко распространена, поэтому в боевой части россияне не нуждаются. Вопрос в том, насколько серийно они смогут наладить производство остальных компонентов — например, тех же двигателей из Китая, но как мы знаем, для РФ это не особенно большая проблема — купить и поставить.

Сборка электроники для такого изделия в принципе не так сложна, как для крылатой ракеты. По сути, это упрощенная разновидность крылатой ракеты, которая летит по сигналам спутниковой навигации. Представьте себе, что это подобие "шахеда", но с реактивным двигателем и увеличенной дальностью после сброса.

Сейчас очень трудно провести четкую границу между реактивными БПЛА и крылатыми ракетами. Например, президент Украины впервые ввел термин "дрон-ракета". У нас появляются изделия, которых раньше не было в мире: вроде бы это и реактивный дрон, и одновременно по классификации это формально крылатая ракета, если она сбрасывается с самолета, имеет реактивный двигатель, систему навигации и наведения.

Мы называем такое изделие планирующим боеприпасом, но грань здесь очень тонкая: у него есть двигатель и автономная система наведения, как и у крылатой ракеты, однако оно более бюджетное и проще по конструкции — без тех сложных и дублирующих систем навигации, которые имеются у полноценных крылатых ракет.

Правильно ли я понимаю, что по сути россияне, запустив серийное производство этих изделий, скопировали нашу разработку?

Нет. Это не наша уникальная разработка: принципы понятны и общеизвестны, поэтому трудно говорить о прямом копировании.

Новая российская авиабомба УМБП-5, которая россияне запускали на Полтавскую и Одесскую области / фото: t.me/serhii_flash

Если говорить о перехвате — вы упомянули, что уже находят обломки. Насколько реально перехватывать такие УАБы, и есть ли у нас для этого возможности?

Сразу отвечу на самый популярный вопрос: можно ли перехватывать их зенитными дронами-перехватчиками? Нельзя, потому что скорость реактивного УАБа, особенно на начальном участке полета, значительно высока и даже превышает скорость "шахедов". Если реактивный "шахед" мы фиксируем на скорости примерно 300–330 км/ч, то это изделие летит гораздо быстрее, и для современных наших дронов-перехватчиков, которые мы изготавливаем, это слишком высокая скорость.

Если говорить о том, можно ли это подавлять или сбивать средствами РЭБ, то тут следует понимать, что РЭБ — не волшебная панацея: от этого ракета не падает камнем вниз. РЭБ, например, может повлиять на точность попадания этого боеприпаса, отвести его от цели, но не уничтожить его. Для точного ответа нужно разобраться, какие именно типы навигационных приемников используются в этих УАБах и насколько они защищены — вариаций технологий очень много. После идентификации компонентов можно будет понять, каким сигналом и на каких дистанциях их эффективнее подавлять, и выстроить концепцию защиты.

Мы наблюдаем, что некоторые боеприпасы падают в полях и не достигают цели. Причин тому несколько. Все-таки мы понимаем, что это российское изделие — "сырое" появилось относительно недавно, и с учетом тенденций войны они могли не до конца или неполноценно его испытать, а продолжают испытывать уже в боевых условиях.

Мы уже видели подобный подход россиян с беспилотниками и "шахедами": они испытывают свои средства на большом полигоне, которым, к сожалению, стала Украина — там, где мы все живем в реальном времени. В том числе, это касается и этих УАБов.

Естественно, у нас остается классическая возможность поражения таких целей средствами ПВО и ракетами. Для нас это тяжело, потому что у нас постоянно не хватает этих перехватчиков — наблюдается ракетный голод. Чтобы перехватывать и уничтожать УАБы, нам придется тратить те самые дорогие ракеты от западных партнеров, которые мы экономим и которых нам не хватает.

Правильно ли я понимаю, что, если говорить об УАБах, то одним из наиболее эффективных средств поражения являются система ПВО Patriot или другие зенитно-ракетные комплексы?

Нет. "Патриот" может работать против УАБов, но это слишком дорогое удовольствие. Использовать редкий комплекс, ракеты для которого стоят миллионы, чтобы сбить относительно дешевую бомбу с крылышками — неэффективно. Мы бережем "Патриот" для борьбы с баллистикой и поражения более важных целей.

Речь идет о более простых, бюджетных средствах ПВО, которые способны захватывать цели на соответствующих высотах и скоростях и сбивать их небольшими ракетами. Например, некоторые немецкие автоматические комплексы, которые используются против "шахедов", тоже вполне справятся с такими задачами на небольших высотах. Зенитная артиллерия также может работать, но из-за высокой скорости цели наведение на нее в ручном режиме затруднительно. Работают только автоматические системы, которые способны автоматически захватить цель и сопровождать ее.

Пример такой машины в нашем вооружении — немецкая зенитная самоходная установка Gepard. К сожалению, у нас их не так много, и "Гепард" не предназначен для работы на больших дистанциях: ему нужно находиться в пределах примерно 3–5 км от пролета цели, чтобы эффективно ее поразить. Поэтому он хорош для прикрытия локальных объектов.

По сути, этот УАБ на данный момент сбить гораздо сложнее, чем, допустим, тот же "шахед"?

Да, но мы не делаем из этого большой паники. Представьте себе, что у россиян появился еще один тип крылатой ракеты. Да, это проблема. Да, будут атаки, да, будут "прилетать", но будем бороться и сбивать. Это не "вундерваффе" и не какое-то секретное оружие Третьего рейха, которое должно нас испугать.

Мы всегда понимали, что у них есть такие изделия, и что они их применяли. Но из-за того, что такое устройство долетит до предместья города, это, возможно, создаст локальные проблемы — так же, как могли бы долететь 10 реактивных "шахедов". Общественный резонанс больше вызвало то, что эти изделия могут летать на большие дистанции.

Но при этом боевая часть у них не такая большая, как у крылатой или баллистической ракеты — речь идет примерно о 100 кг боевой части. Это сопоставимо с "шахедами" по мощности, но по своему функционалу и потенциальной угрозе это все же не крылатая ракета.

Можно уточнить: откуда эти УАБ запускаются? Это те же тактические авиа-носители или же другие платформы?

Да, все верно — это сброс с воздушных судов, причем сброс возможен в том числе и с вертолетов — такие технологии существуют. Например, мы знаем, что БПЛА "Бандероль" сбрасывался именно с вертолетов.

Есть один важный нюанс: чем выше скорость носителя в момент сброса, тем большую дистанцию он сможет преодолеть. Поэтому россиянам выгодно, разгонять свои Су-самолеты до высоких скоростей — порядка тысячи километров в час — и сбрасывать УАБ при кабрировании (авиационный маневр, при котором летательный аппарат поднимает нос вверх, увеличивая угол атаки и набор высоты. - Главред). Тогда изделие получает дополнительный разгон: к скорости самолета добавляется работа реактивного двигателя, и дальность полета значительно увеличивается.

Но, как я уже говорил, это часть их проекта унификации. Россияне изначально рассчитывали, что подобные устройства можно будет запускать и с наземных установок, например, с РСЗО "Торнадо", если оснастить их дополнительной разгонной ступенью. Пока я не могу точно сказать, насколько именно это изделие адаптировано, но предыдущие образцы у них были рассчитаны на то, чтобы запускать эти изделия с наземных платформ.

В таком случае у нас остается один путь — пытаться сбивать эти УАБы на подлете, то есть не сами УАБ, а те носители, с которых их запускают, я правильно понимаю?

Это классика жанра, но, к сожалению, если бы все было так просто, проблем с УАБами у нас бы не было. Здесь та же самая проблема — мы до сих пор не можем ее решить. Я знаю, что на уровне руководства страны это одна из приоритетных задач, потому что мы более-менее понимаем, как работать с остальными видами угроз: БПЛА роторного, крылатого типа, разведчиками. А вот с УАБами у нас до сих пор нет уникального, дешевого и повсеместного решения, и они создают серьезные проблемы.

Поэтому будем думать и изучать воздействие систем РЭБ, чтобы отводить УАБы в сторону. И тут важную роль играет оповещение: если мы по каким-то причинам не можем перехватить цель (например, из-за дефицита ракет), нужно оперативно фиксировать факты сброса этих боеприпасов и быстро доводить информацию до заинтересованных подразделений и граждан.

УАБы — это не баллистика: они не летят минуту, а, наоборот, летят достаточно долго на высоких скоростях и на большие расстояния. Поэтому у нас есть время для реагирования. Чтобы все военные, которые имеют доступ к "Вираж"-планшету в случае, когда наши средства ПВО видят эти УАБ и коллеги примерно понимают вектор и зону возможного падения (это не сложно определить, если рассчитать скорость и высоту). Это дает шанс предупредить военных и гражданских о риске и принять меры.

Ведь в современной реальности это уже касается не только военных — гражданские тоже должны предпринимать меры, чтобы за эти минуты укрыться, найти убежище в зоне риска по траектории полета, чтобы попытаться минимизировать риски.

Именно благодаря такой системе оповещения сейчас многие наши военные выживают. Это не секрет: существуют специальные группы и каналы, которые моментально распространяют предупреждения о том, что был сброшен УАБ и он летит в определенную зону, — поэтому есть реальная возможность принять меры и укрыться.

Это достаточно мощный взрыв, но мы понимаем: если человек успеет найти убежище и его не застанет удар посреди чистого поля — шансы выжить значительно возрастают. Есть множество видео, где наши ребята сидят в блиндажах, снимают, как УАБ падает буквально рядом: все трясется, сыпется песок со стен, страшно, пара травм — но все живы. Именно поэтому раннее оповещение крайне важно.

И я сейчас обращаюсь к военно-политическому руководству: эта проблема касается уже не только военных, но и гражданских, особенно тех, кто живет вблизи фронта. Гражданские также должны получать такую информацию и понимать, что происходит. Возможно, стоит внедрить особый тип тревоги — ведь ударные БПЛА или УАБы — это не те же ракеты. Это угроза, которая развивается очень быстро и длится всего считанные минуты.

Потому человек, услышавший такой особый сигнал тревоги, должен понимать: эта угроза длится минуту-две, и ему нужно как можно скорее найти укрытие и переждать удар. Это не длительная тревога, как при взлете МИГ-31К, когда приходится ждать полчаса, пока он налетается.

О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред