Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары

Платить новый налог придется далеко не всем владельцам электромобилей, объяснил эксперт.

После возврата НДС электромобиль все равно остается более бюджетным транспортом / Коллаж Главред

С 1 января 2026 года в Украине возвращают налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20 процентов при операциях по ввозу и поставке электромобилей на территории страны.

В интервью Главреду глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий рассказал, кому придется платить новый налог, подорожают ли электрокары в 2026 году и станет ли возврат налога и отключение электроэнергии причиной для спада популярности электромобилей в Украине.

С Нового года возвращают НДС на электрокары. Что меняется по сравнению с тем, что есть сейчас - как будет выглядеть ситуация?

Ситуация на самом деле достаточно простая, хотя и имеет несколько нюансов. Так называемая налоговая льгота на импорт электромобилей всегда имела определенный срок действия. То есть с 2018 года, с тех пор как эта льгота существует, в законе каждый раз был прописан конечный срок ее применения. Почти каждый год ее или продлевали на год, или сразу на несколько лет.

На этот раз льготу просто не продлили. То есть никаких новых изменений в законодательство не вносили: просто срок действия нормы, который был предусмотрен ранее, закончился. Соответственно, с 1 января автоматически начинает доначисляться налог на добавленную стоимость.

При этом важно понимать, что речь не идет о возвращении полного налогообложения электромобилей. Ставка пошлины на электрокары - 0% - не является временной. Она постоянная, поэтому и в дальнейшем остается нулевой. Для сравнения, базовая ставка пошлины на автомобили составляет около 10% и может быть ниже при условии подтверждения европейского происхождения авто, но для электромобилей мы исходим из того, что 0% пошлины сохраняется.

Акцизный налог на электромобили также остается одним из самых низких среди всех категорий транспортных средств - это всего 1 евро за 1 кВт\ч емкости аккумуляторной батареи. Для понимания масштабов: даже для самых больших батарей сумма акциза обычно не превышает 100-120 евро. Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) акциз может составлять несколько тысяч евро.

Кроме того, при первой регистрации автомобиля в Украине уплачивается сбор в Пенсионный фонд. Для электромобилей он также равен нулю и остается таковым на постоянной основе. Таким образом, с нового года фактически возвращается только НДС, все остальные налоговые льготы для электромобилей сохраняются.

То есть если автомобиль впервые ввозится - неважно, с европейского или американского рынка (а я так понимаю, что сейчас в Украину активно ввозят и те, и другие), - и это происходит до момента, когда начнет действовать НДС, то с 2026 года при ввозе аналогичных автомобилей придется фактически доплачивать только эти дополнительные 20%?

Да, с нового года будет доначисляться 20% НДС от таможенной стоимости автомобиля. И здесь очень важно понимать, что такое таможенная стоимость, ведь она не всегда равна реальной цене покупки автомобиля. Таможня довольно часто, в зависимости от пакета документов, который предоставляет покупатель, определяет таможенную стоимость самостоятельно.

Обычному человеку, который покупает автомобиль, достаточно сложно собрать полный перечень документов, которые требует таможня для подтверждения фактической стоимости авто за рубежом. Для автомобилей с американского рынка ситуация проще, ведь большинство из них продаются через аукционы. Информация о конечной цене лота является публичной и доступной в интернете, поэтому таможня, как правило, ориентируется именно на реальную аукционную стоимость.

Зато для автомобилей из Европы такой открытой базы данных обычно нет. Соответственно, авто, купленное за одну сумму, таможней может быть оценено дороже, поскольку таможенную стоимость в таком случае таможня имеет право определять самостоятельно - по собственным методикам и дополнительным источникам информации. Поэтому эти 20% НДС не всегда начисляются от реальной цены покупки: для автомобилей из Европы это могут быть 20% от большей суммы. Это первый важный нюанс.

Второй нюанс касается того, на какие именно автомобили будет доначисляться НДС с 1 января. Он распространяется не только на новые ввезенные электромобили, но и на те, которые были завезены ранее, но не успели быть проданными. Речь идет исключительно о юридических лицах - компаниях и фирмах. Если физическое лицо растаможило автомобиль на себя и не успело зарегистрировать его до конца 2025 года, никаких проблем не возникает: ни таможня, ни налоговая ничего не будут доначислять, ведь физические лица не являются плательщиками НДС.

Зато, если юридическое лицо ввезло автомобиль и не успело его реализовать (то есть оформить продажу и снять с баланса), налоговая с 1 января 2026 года доначислит 20% НДС. Это произойдет независимо от того, когда именно автомобиль был завезен - в 2025 году или даже раньше. С этим, вероятно, столкнется определенная часть компаний, которые ввезли несколько, десятки или даже сотни электромобилей и не успели их продать. Также это касается ситуаций, когда покупатель уже имеет договор купли-продажи от фирмы на руках, но из-за очередей в сервисных центрах МВД или недостатка номерных знаков не успел зарегистрировать автомобиль до конца года. В таком случае именно компания-импортер столкнется с доначислением НДС.

Фактически, если человек уже купил автомобиль, растаможил его и поставил на учет на свою фамилию, то никаких дополнительных 20% он доплачивать не будет. Но если же, например, у человека есть договор купли-продажи на руках, но он не успел дойти до сервисного центра и завершить регистрацию, возникает риск, что компания, у которой он покупал авто, может попытаться заложить эти 20% в цену?

Давайте разделим ситуацию на два варианта. Первый вариант: человек импортировал автомобиль на себя и растаможил его как физическое лицо. В этом случае никаких последствий нет, поскольку физические лица не являются плательщиками НДС. Не имеет значения, успел он зарегистрировать авто до конца года или нет - никаких доначислений не будет.

Второй вариант: автомобиль импортировало юридическое лицо - компания. Даже если фирма выписала договор купли-продажи, но автомобиль фактически продолжает учитываться на балансе этой компании, решающим является момент государственной регистрации.

Если покупатель (физическое или юридическое лицо) успел зарегистрировать автомобиль в сервисном центре до конца 2025 года, доначисления НДС не будет. Зато, если электромобиль остался на балансе фирмы-импортера - независимо от того, его не продали вообще, или продали, но покупатель не успел зарегистрировать авто, - с 1 января 2026 года на компанию доначислят 20% НДС.

И здесь возникает наиболее проблемная ситуация. Ведь если автомобиль фактически продан, передан покупателю, у него на руках есть договор купли-продажи и все документы, но регистрация не была завершена вовремя, то формально налоговое обязательство возникает именно у компании-импортера. При этом юридических оснований требовать от покупателя доплатить еще 20% НДС у компании фактически нет, ведь цена уже зафиксирована в договоре.

В результате финансовое бремя ложится не на конечного покупателя, а на фирму-импортера. На практике возможны несколько сценариев: либо компании будут пытаться договариваться с покупателями о доплате по доброй воле (что сомнительно), либо же фирмы будут терять по 20% НДС на каждом автомобиле, что может привести к закрытию фирм, поскольку они просто обанкротятся из-за непредсказуемых налоговых доначислений.

Вероятно, проблема возникла из-за недостаточной коммуникации и непонимания нюансов законодательства. В конце года это привело к массовому наплыву клиентов, очередям в сервисных центрах и ситуации, когда часть компаний и покупателей просто физически не успеют завершить регистрацию.

Если автомобили остаются на площадке и еще не проданы, компании, скорее всего, просто добавят эти 20% к цене - и на этом вопрос будет закрыт. Но худший сценарий - когда авто уже продано, деньги получены, машина передана покупателю, а НДС доначисляется компании. В таком случае в минусе остаются именно продавцы, ведь сумма продажи уже зафиксирована в договоре купли-продажи.

Даже визуально, если судить по автодорогам, за последний год электромобилей в Украине стало заметно больше. Соответственно, после возврата НДС возникает вопрос: как это в целом скажется на рынке электрокаров и на дальнейших продажах? Каковы ваши прогнозы?

Сейчас на рынок завезли больше автомобилей, чем он способен поглотить. Все спешили до конца года, чтобы сэкономить. В результате рынок перегрет, и очевидно, что с нового года будет спад. По нашим оценкам, он может быть достаточно существенным: минимально - около 15-20%, а по пессимистическому сценарию - до 40-50% сокращения импорта бывших в употреблении электромобилей.

Период восстановления, вероятно, продлится от двух месяцев до полугода - именно столько времени понадобится, чтобы рынок стабилизировался. После этого он постепенно начнет расти. В целом электромобили и в дальнейшем будут оставаться самой дешевой категорией с точки зрения растаможки. По сравнению с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания, даже с возвратом НДС, их ввоз все равно будет дешевле. Так же ниже остаются расходы на эксплуатацию: нет необходимости менять масло, обслуживать сложный двигатель, а зарядка дома стоит значительно дешевле, чем заправка бензином или дизелем.

Поэтому в принципе электромобили и в дальнейшем будут покупать и ввозить в Украину. Однако в краткосрочной перспективе ожидается падение продаж и медленный оборот: предложение будет превышать спрос, автомобили будут продаваться дольше, а объемы импорта уменьшатся. Большинство тех, кто хотел купить электрокар и спешил это сделать, уже реализовали свой спрос в конце года. Ориентировочно к середине года рынок должен стабилизироваться, выйти на более ровный показатель, после чего начнется медленный, но постепенный рост.

Мы видели, например, видео из Одессы, когда во время блэкаута владельцы электрокаров некоторое время не могли зарядить свои автомобили. Насколько такие факторы влияют на продажи и спрос?

Очевидно, что часть людей отказалась от покупки электромобиля именно из-за рисков, связанных с энергетической нестабильностью. Покупка автомобиля - это рациональное решение, и для кого-то атаки на энергетическую инфраструктуру стали аргументом не в пользу электрокара. При этом мы не можем точно измерить влияние этого фактора на рынок.

Я предполагаю, что продажи электромобилей могли бы быть еще выше на определенный процент, если бы не проблемы с энергетикой. Но если посмотреть на статистику даже в период первых массовых блэкаутов в 2022 году, то падение импорта и регистраций электромобилей было, однако не критическое - примерно 20-25% по сравнению с предыдущими месяцами. То есть это не было падение вдвое или больше. Реалистично - до 20% потенциального спроса могли быть потеряны именно из-за фактора нестабильности энергосистемы.

Зато нынешний бум продаж - и подержанных, и новых электромобилей - носит искусственный характер. Он непосредственно спровоцирован завершением действия льгот. Человеческая логика проста: когда есть четкое понимание, что уже через несколько месяцев такая же машина подорожает на 20%, решение принимается быстрее.

Если автомобиль стоит 10 тысяч - это плюс 2 тысячи долларов или евро. Если 50 тысяч - это уже плюс 10 тысяч. Это большие деньги. Поэтому те, кто сомневался или планировал покупку позже, решили сделать это сейчас. Кто-то взял кредит, кто-то занял средства, но воспользовался возможностью сэкономить.

То же самое сделали и компании, которые занимаются импортом профессионально: покупали по несколько автомобилей на перепродажу, рассчитывая продать их уже после возврата НДС с большей маржой. Даже дилерские центры новых авто пытались максимально реализовать или зарегистрировать на знакомых или родственников те электромобили, которые были в наличии, чтобы сэкономить 20%. Это вполне естественное поведение рынка.

В результате мы получили рекордные показатели, которые не отражают реальный спрос. Реальный рынок электромобилей следует оценивать по показателям начала года - условно январь-март. Уже с лета начался постепенный рост цен на электромобили за рубежом, в том числе из-за повышенного спроса со стороны украинцев. Это повлияло даже на аукционы: чем больше спрос, тем выше финальная ставка.

Эта цепь - рост цен, ожидание подорожания, ажиотаж - и привела к перегреву рынка. Сейчас этот этап завершается. Часть успеет зарегистрировать автомобили, часть - нет.

В январе мы увидим резкое падение, в феврале рынок начнет оправляться от шока, а с марта стартует постепенная стабилизация. Ориентировочно к июню-июлю ситуация зафиксируется. Если отнять около 30% от нынешних рекордных показателей ноября-декабря, мы получим тот объем, который и будет соответствовать реальному балансу спроса и предложения в 2026 году.

Вы говорили, что после возврата НДС существует высокая вероятность того, что компании просто будут добавлять эти 20% к цене каждого автомобиля. Возможны ли ситуации, когда продавцы будут пытаться переоформлять автомобили, чтобы избежать уплаты НДС?

На самом деле это уже массово происходит. Компании пытаются даже те автомобили, которые еще не проданы, зарегистрировать на кого-либо - знакомых, родственников и т.д. - исключительно для того, чтобы сэкономить эти 20%. Конечно, такая схема работает не всегда, ведь для физических лиц также действуют налоговые ограничения: продажа одного легкового автомобиля в год не облагается налогом, но за второй уже нужно заплатить около 5-6% от стоимости. Впрочем, даже эти 5% - существенно меньше, чем 20%, поэтому массово этим пользуются и будут продолжать пользоваться.

Единственная проблема - спрос на услугу первой регистрации электромобилей значительно превысил прогнозируемый. Уже появляются ситуации, когда банально не хватает номерных знаков для электрокаров, а именно "зеленых" номеров. Если номерных знаков нет, сервисные центры физически не могут предоставить услугу, и это также влияет на всю ситуацию. Ажиотаж сейчас максимальный - все действительно спешат и пытаются успеть.

Что касается цен, то очевидно: если автомобили, которые сейчас выставлены на продажу по старой цене, компания не успела ни продать, ни зарегистрировать на третье лицо, эти 20% НДС будут добавлены к стоимости почти гарантированно.

Более того, даже те автомобили, которые успели зарегистрировать на родственников или знакомых, но которые остаются в продаже, все равно подорожают. Рынок сам подтянет цену вверх. Снижение цен возможно только в том случае, если покупателей не будет. То есть продавцы будут стоять перед выбором: либо ждать несколько месяцев, не снижая цену, пока рынок стабилизируется, либо же, из-за избыточного предложения, продавать автомобили с меньшей маржой, "в ноль" или даже в минус, чтобы высвободить оборотные средства и избавиться от избытка машин.

В конце концов, рынок - это механизм саморегуляции. Уже в первые месяцы станет понятно, действительно ли спрос на электромобили соответствует нынешним объемам или весь этот всплеск был искусственно созданным ажиотажем.

О персоне: Станислав Бучацкий Станислав Бучацкий - украинский автомобильный эксперт, бизнес-консультант и общественный активист, соучредитель и глава Института исследований авторынка. Специализируется на анализе автомобильного рынка, комментирует вопросы импорта авто, растаможки и тенденций на рынке электромобилей, дает экспертные оценки изменениям в законодательстве и налоговом регулировании автомобильной отрасли. Бучацкий активно выступает в СМИ и специализированных изданиях, является автором аналитических материалов и советов по ввозу автомобилей в Украину, а также имеет практический опыт вождения с 2008 года и многочисленные путешествия, формирующие его профессиональный взгляд на автомобильную тематику.

