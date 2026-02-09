Света для Черкасс и области станет больше - графики отключений на 10 февраля

В Черкасской области в течение суток будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии для населения и ограничения мощности для бизнеса.

Графики отключений на 10 февраля - когда не будет света в Черкасской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Часов со светом в Черкасской области 10 февраля станет больше

Облэнерго опубликовало графики отключений света

Графики отключения света для Черкасской области будут действовать в течение всего дня 10 февраля. Ограничения применяются по команде НЭК "Укрэнерго". О том, когда не будет света в Черкассах и области 10 февраля сообщило "Черкассыоблэнерго".

Причиной введения ограничений стали постоянные обстрелы со стороны врага и последствия предыдущих масштабных ракетно-дроновых атак на Черкасскую область.

Отключение света 10 февраля Черкасская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:30, 12:00 – 16:30, 18:00 – 22:00

Отключение света 10 февраля Черкасская область очередь 1.2

1.2: 01:00 – 05:30, 07:00 – 11:00, 13:00 – 17:30, 19:00 – 23:00

Отключение света 10 февраля Черкасская область очередь 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 02:30 – 07:00, 08:30 – 12:30, 14:30 – 19:00, 20:30 – 00:00

Отключение света 10 февраля Черкасская область очередь 2.2

2.2: 00:00 – 01:30, 03:30 – 08:00, 09:30 – 13:30, 15:30 – 20:00, 21:30 – 00:00

Отключение света 10 февраля Черкасская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 02:30, 04:30 – 09:00, 10:30 – 15:00, 16:30 – 21:00, 22:30 – 00:00

Отключение света 10 февраля Черкасская область очередь 3.2

3.2: 00:00 – 01:00, 03:00 – 07:30, 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:30, 21:00 – 00:00

Отключение света 10 февраля Черкасская область очередь 4.1

4.1: 02:00 – 06:30, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:30, 20:00 – 00:00

Отключение света 10 февраля Черкасская область очередь 4.2

4.2: 00:00 – 03:00, 05:00 – 09:30, 11:00 – 15:30, 17:00 – 21:30, 23:00 – 00:00

Отключение света 10 февраля Черкасская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 04:00 – 08:30, 10:00 – 14:30, 16:00 – 20:30, 22:00 – 00:00

Отключение света 10 февраля Черкасская область очередь 5.2

5.2: 01:30 – 06:00, 07:30 – 11:30, 13:30 – 18:00, 19:30 – 23:30

Отключение света 10 февраля Черкасская область очередь 6.1

6.1: 00:30 – 04:30, 06:30 – 11:00, 12:30 – 17:00, 18:30 – 22:30

Отключение света 10 февраля Черкасская область очередь 6.2

6.2: 00:00 – 03:30, 05:30 – 10:00, 11:30 – 16:00, 17:30 – 22:00, 23:30 – 00:00

Кроме того, согласно указанию НЭК "Укрэнерго", для предприятий и бизнеса Черкасской области в течение всего дня 10 февраля будут применяться графики ограничения мощности.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по лицевому счету

Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 февраля во всех областях Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии для населения, а также ограничения потребления мощности для промышленности. Об этом сообщили в Укрэнерго.

На фоне новой волны российских ударов по энергетической инфраструктуре страна столкнулась с очередным сложным периодом, поскольку сильные морозы усилили нагрузку на энергосистему. По информации CNN, сотни тысяч украинцев вынуждены проводить значительную часть времени без стабильного электроснабжения и отопления.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя массированные атаки РФ, отметил, что с повышением температуры воздуха интенсивность таких ударов может уменьшиться.

Другие новости:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

