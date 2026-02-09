Сантехник выдал профессиональный секрет: засор исчезает легко и за минуты

Во время работы с химией важно обеспечить хорошую вентиляцию: откройте окно и дайте свежему воздуху циркулировать.

Как быстро прочистить засор канализации / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Перед тем как использовать химические средства, стоит подготовить поверхность

Необходимо применять специализированное средство для прочистки труб

После завершения процедуры слив промывают горячей водой

Засор в душе — результат неизбежного накопления бытовых отходов: выпавших волос, остатков косметики и мыльной пены в трубах.

Со временем эта смесь образует плотную пробку, полностью исключить появление которой практически невозможно, пишет Express.

Перед тем как использовать химические средства, стоит подготовить поверхность: очистить поддон от налёта, смыть следы мыла и по возможности вручную извлечь волосы из сливного отверстия. Это повысит эффективность последующих действий.

Далее применяют специализированное средство для прочистки труб. Его заливают в слив и оставляют действовать — при лёгком засоре достаточно получаса, а при серьёзных проблемах средство можно оставить до утра.

Во время работы с химией важно обеспечить хорошую вентиляцию: откройте окно и дайте свежему воздуху циркулировать в ванной не менее 30 минут, чтобы избежать накопления резких паров.

Активная формула таких средств быстро проникает вглубь засора, разрушая органические остатки и мыльные отложения, независимо от того, замедлен ли слив или вода вовсе не уходит.

После завершения процедуры слив промывают горячей водой. Для этого можно вскипятить чайник и дать воде немного остыть. Использовать кипяток нельзя — чрезмерно высокая температура способна повредить трубы, которые не рассчитаны на такой тепловой удар.

Методы очистки трубопроводов: что говорят эксперты

Гидродинамическая промывка считается одним из самых эффективных способов борьбы с засорами и отложениями внутри труб. Технология основана на использовании струи воды, подаваемой под высоким давлением с помощью специальной установки. В её состав входят насос, резервуар с водой и гибкий шланг с различными насадками, которые подбираются в зависимости от характера загрязнений. Интенсивный водяной поток удаляет налёт и загрязнения со стенок труб, обеспечивая глубокую очистку без риска повреждения коммуникаций.

В сети появилось видео с необычным, но действенным способом устранения засора в трубах. Автор ролика показал, как справился с проблемой, соединив подручные материалы: к старому сантехническому тросу он прикрепил гибкий шланг, зафиксировав конструкцию проволокой для прочности.

Чтобы легче продвигать устройство внутрь трубы, он добавил изогнутый металлический элемент. В итоге самодельный инструмент позволил быстро прочистить канализацию без лишних затрат и сложных манипуляций.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

