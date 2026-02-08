Укр
Понедельник начнется с отключений: новый график для Днепра и области на 9 февраля

Руслан Иваненко
8 февраля 2026, 23:39
Энергетики предупреждают о возможных изменениях времени и объемов отключений в течение суток.
Свет, отключение
Для Павлограда установлены отдельные очереди отключений света / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Кратко:

  • В Украине 9 февраля частично ограничат электроэнергию
  • Отключения коснутся также Днепра и области
  • Причина – повреждение энергетических объектов после атак РФ

В понедельник, 9 февраля, в Днепропетровской области и большинстве регионов Украины введут ограничения потребления электроэнергии. Графики отключений будут применяться в течение суток, однако время и объемы могут меняться.

Как уточняют в диспетчерском центре НЭК "Укрэнерго", для абонентов ЦЭК отключения будут проходить по установленным очередям с 00:00 до 06:00. Для жителей Павлограда, которые отключаются по другому графику, предусмотрены специальные очереди.

Очереди для абонентов ЦЭК

Очередь 1.1:

  • 00:00–04:30

Очередь 1.2:

  • 00:00–04:30

Очередь 2.1:

  • 00:00–06:00

Очередь 2.2:

  • 00:00–06:00

Очередь 3.1:

  • 02:30–06:00

Очередь 3.2:

  • 02:30–06:00

Очередь 4.1:

  • 00:00–04:30

Очередь 4.2:

  • 02:30–06:00

Очередь 5.1:

  • 00:00–06:00

Очередь 5.2:

  • 00:00–02:30,
  • 04:30–06:00

Очередь 6.1:

  • 00:00–02:30,
  • 04:30–06:00

Очередь 6.2:

  • 00:00–02:30,
  • 04:30–06:00

График для Павлограда

1 очередь:

  • 04:00–09:00
  • 14:00–19:00

2 очередь:

  • 00:00–04:00,
  • 09:00–14:00
  • 19:00–24:00

Причина ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости". Актуальные адреса и график их работы можно проверить на официальном сайте областной военной администрации или на платформе nezlamnist.gov.ua.

Пункты расположены в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов и работают в рабочее время. Здесь жители могут согреться, воспользоваться электроэнергией и водой, подзарядить мобильные устройства, выпить бесплатный чай и отдохнуть.

Как ранее писал Главред, в понедельник, 9 февраля, почти на всей территории Украины планируется введение почасовых графиков отключения электроэнергии.

Кроме того, Киев возвращается к временным графикам отключения света. Об этом в воскресенье утром, 8 февраля, сообщили в ДТЭК.

Напомним, что ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус отметил, что рассчитывать на какое-либо энергетическое перемирие с Россией не следует, зато стоит готовиться к ближайшим трем неделям зимы, которые могут оказаться особенно сложными из-за сильных морозов.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра свет отключения света Отключение света Днепропетровская область Отключение света в Днепре
Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атакиВидео

