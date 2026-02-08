Понедельник начнется с отключений: новый график для Днепра и области на 9 февраля

Энергетики предупреждают о возможных изменениях времени и объемов отключений в течение суток.

https://glavred.info/energy/ponedelnik-nachnetsya-s-otklyucheniy-novyy-grafik-dlya-dnepra-i-oblasti-na-9-fevralya-10739150.html Ссылка скопирована

Для Павлограда установлены отдельные очереди отключений света / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Кратко:

В Украине 9 февраля частично ограничат электроэнергию

Отключения коснутся также Днепра и области

Причина – повреждение энергетических объектов после атак РФ

В понедельник, 9 февраля, в Днепропетровской области и большинстве регионов Украины введут ограничения потребления электроэнергии. Графики отключений будут применяться в течение суток, однако время и объемы могут меняться.

Как уточняют в диспетчерском центре НЭК "Укрэнерго", для абонентов ЦЭК отключения будут проходить по установленным очередям с 00:00 до 06:00. Для жителей Павлограда, которые отключаются по другому графику, предусмотрены специальные очереди.

видео дня

Очереди для абонентов ЦЭК

Очередь 1.1:

00:00–04:30

Очередь 1.2:

00:00–04:30

Очередь 2.1:

00:00–06:00

Очередь 2.2:

00:00–06:00

Очередь 3.1:

02:30–06:00

Очередь 3.2:

02:30–06:00

Очередь 4.1:

00 :00–04:30

Очередь 4.2:

02:30–06:00

Очередь 5.1:

00:00–06:00

Очередь 5.2:

00:00–02:30,

04:30–06:00

Очередь 6.1:

00:00–02:30,

04:30–06:00

Очередь 6.2:

00:00–02:30,

04:30–06:00

График для Павлограда

1 очередь:

04:00–09:00

14:00–19:00

2 очередь:

00:00–04:00,

09:00–14:00

19:00–24:00

Причина ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости". Актуальные адреса и график их работы можно проверить на официальном сайте областной военной администрации или на платформе nezlamnist.gov.ua.

Пункты расположены в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов и работают в рабочее время. Здесь жители могут согреться, воспользоваться электроэнергией и водой, подзарядить мобильные устройства, выпить бесплатный чай и отдохнуть.

Отключение света - новости по теме

Как ранее писал Главред, в понедельник, 9 февраля, почти на всей территории Украины планируется введение почасовых графиков отключения электроэнергии.

Кроме того, Киев возвращается к временным графикам отключения света. Об этом в воскресенье утром, 8 февраля, сообщили в ДТЭК.

Напомним, что ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус отметил, что рассчитывать на какое-либо энергетическое перемирие с Россией не следует, зато стоит готовиться к ближайшим трем неделям зимы, которые могут оказаться особенно сложными из-за сильных морозов.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред