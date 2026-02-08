Понедельник начнется с отключений: новый график для Днепра и области на 9 февраля

Кратко:
- В Украине 9 февраля частично ограничат электроэнергию
- Отключения коснутся также Днепра и области
- Причина – повреждение энергетических объектов после атак РФ
В понедельник, 9 февраля, в Днепропетровской области и большинстве регионов Украины введут ограничения потребления электроэнергии. Графики отключений будут применяться в течение суток, однако время и объемы могут меняться.
Как уточняют в диспетчерском центре НЭК "Укрэнерго", для абонентов ЦЭК отключения будут проходить по установленным очередям с 00:00 до 06:00. Для жителей Павлограда, которые отключаются по другому графику, предусмотрены специальные очереди.
Очереди для абонентов ЦЭК
Очередь 1.1:
- 00:00–04:30
Очередь 1.2:
- 00:00–04:30
Очередь 2.1:
- 00:00–06:00
Очередь 2.2:
- 00:00–06:00
Очередь 3.1:
- 02:30–06:00
Очередь 3.2:
- 02:30–06:00
Очередь 4.1:
- 00:00–04:30
Очередь 4.2:
- 02:30–06:00
Очередь 5.1:
- 00:00–06:00
Очередь 5.2:
- 00:00–02:30,
- 04:30–06:00
Очередь 6.1:
- 00:00–02:30,
- 04:30–06:00
Очередь 6.2:
- 00:00–02:30,
- 04:30–06:00
График для Павлограда
1 очередь:
- 04:00–09:00
- 14:00–19:00
2 очередь:
- 00:00–04:00,
- 09:00–14:00
- 19:00–24:00
Причина ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Расположение "Пунктов несокрушимости"
В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости". Актуальные адреса и график их работы можно проверить на официальном сайте областной военной администрации или на платформе nezlamnist.gov.ua.
Пункты расположены в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов и работают в рабочее время. Здесь жители могут согреться, воспользоваться электроэнергией и водой, подзарядить мобильные устройства, выпить бесплатный чай и отдохнуть.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
