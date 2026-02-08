"Голосовать мы пока не умеем": знаменитости высказались о победительнице Нацотбора

Украинские знаменитости удивили заявлениями.

LELÉKA попала в немилость многих украинцев / коллаж: Главред, фото: instagram.com, LELÉKA

Знаменитости высказались о победе LELÉKA на Нацотборе

Реакция зрителей конкурса

После объявления результатов голосования жюри и зрителей, стало известно, что Украину на песенном конкурсе Евровидение-2026 представит певица LELÉKA.

В Сети украинцы сразу же отреагировали на победу артистку в Нацотборе и высказали свое мнение.

Слава Демин

"Поздравляю LELÉKA! Предлагаю отменить разговоры и просто поддержать. Потому что именно эта артистка, в любом случаи, представит Украину на Евровидении".

Реакция Славы Демина / фото/: скрин instagram.com, Слава Демин

Алина Шаманская

"Прямо печально, что Джерри Хейл не будет представлять Украину в этом году! Такой сильный номер и песня".

Реакция Алины Шаманской / фото: скрин instagram.com, Алина Шаманская

Никита Добрынин

"Что сказать, голосовать мы пока не умеем…"

Реакция Никиты Добрынина / фото: скрин instagram.com, Никита Добрынин

Антонина Хижняк

"Поздравляю, дорогая".

Реакция Антонины Хижняк / фото: скрин instagram.com, Антонина Хижняк

Как отреагировали украинцы на победу LELÉKA

"Треш, жалко Лауда";

"Почему мне кажется, что для LELÉKA это была не новость?";

"Это не уровень Евровидения!!! Скорее, музыка для фона или кино, а не для большой сцены международного конкурса!!!" - отметили украинцы в соцсетях.

Leleka / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, вчера отгремел украинский Национальный отбор на Евровидение-2026 и в этом году нашу страну в Вене будет представлять певица LELÉKA. Украина продолжает находится на пятом месте по прогнозам букмекеров.

А также члены жюри Нацотбора Руслана, ZLATA OGNEVICH, Евгений Филатов, Виталий Дроздов и Константин Томильченко выбрали лучшего участника из десяти финалистов конкурса.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

