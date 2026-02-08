"Голосовать мы пока не умеем": знаменитости высказались о победительнице Нацотбора

Вы узнаете:
- Знаменитости высказались о победе LELÉKA на Нацотборе
- Реакция зрителей конкурса
После объявления результатов голосования жюри и зрителей, стало известно, что Украину на песенном конкурсе Евровидение-2026 представит певица LELÉKA.
В Сети украинцы сразу же отреагировали на победу артистку в Нацотборе и высказали свое мнение.
Слава Демин
"Поздравляю LELÉKA! Предлагаю отменить разговоры и просто поддержать. Потому что именно эта артистка, в любом случаи, представит Украину на Евровидении".
Алина Шаманская
"Прямо печально, что Джерри Хейл не будет представлять Украину в этом году! Такой сильный номер и песня".
Никита Добрынин
"Что сказать, голосовать мы пока не умеем…"
Антонина Хижняк
"Поздравляю, дорогая".
Как отреагировали украинцы на победу LELÉKA
"Треш, жалко Лауда";
"Почему мне кажется, что для LELÉKA это была не новость?";
"Это не уровень Евровидения!!! Скорее, музыка для фона или кино, а не для большой сцены международного конкурса!!!" - отметили украинцы в соцсетях.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, вчера отгремел украинский Национальный отбор на Евровидение-2026 и в этом году нашу страну в Вене будет представлять певица LELÉKA. Украина продолжает находится на пятом месте по прогнозам букмекеров.
А также члены жюри Нацотбора Руслана, ZLATA OGNEVICH, Евгений Филатов, Виталий Дроздов и Константин Томильченко выбрали лучшего участника из десяти финалистов конкурса.
Вас может заинтересовать:
- Звезда Нацотбора Khayat ошеломил постановкой своего выступления - детали
- Спела в воздухе: Jerry Heil показала мастерство на сцене Нацотбора-2026
- Новый скандал: Руслана призвала отправить на Евровидение известную певицу
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред