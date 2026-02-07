Евровидение-2026: кто победил на Нацотборе и представит Украину на конкурсе в Вене

Читайте больше:
7 февраля состоялось одно из самых главных музыкальных событий года - Национальный отбор на Евровидение. В финале конкурса выступило 10 артистов - Jerry Heil, Khayat, Laud, LELÉKA, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, ЩукаРиба.
Победителя определяет авторитетное жюри, певица и победительница Евровидения-2004 Руслана, певица и участница Евровидения-2013 Злата Огневич, композитор Евгений Филатов, генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов, режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко, и зрители путем голосования.
Победителем Нацотбора на Евровидение-2026 стала LELÉKA с песней "Ridnym".
Смотрите видео выступления победителя Национального отбора на Евровидение-2026 LELÉKA:
LELÉKA стала практически единогласной фавориткой жюри, и получила от них 10 баллов. Максимальную оценку певице также отдали телезрители. Таким образом Выступление LELÉKA на Нацотборе-2026 получило максимальные 20 баллов, что позволит артистке представить нашу страну на Евровидении-2026 в мае в Вене, Австрия.
Ранее Главред рассказывал, кто был фаворитом еврофанов на Национальном отборе, которому предрекали победу на конкурсе, до представления выступлений в финале 7 февраля.
Также за несколько дней до Национального отбора был опубликован прогноз букмекеров, кто может стать победителем Евровидения-2026. У Украины на конкурсе появились неожиданные конкуренты.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
