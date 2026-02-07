Звезда-путинистка "Сватов" сильно располнела на фоне болезни

Украинофобка Олеся Железняк расплылась и стала совершенно непохожей на себя.

Путинистка Железняк заболела / Коллаж Главред, фото Стархит, Абзац

Российская актриса Олеся Железняк, которая выступила за войну в Украине и поддержала диктатора Путина, неожиданно располнела и расплылась на фоне слухов о ее болезни.

Как пишут российские пропагандисты, Железняк появилась в одном из спектаклей в террористической России и зрители отметили, насколько плохо выглядит путинистка. Так, артистка выгляди буквально пожилой и отекшей.

Желеняк заподозрили в болезни / Фото 7Дней

К слову, накануне также появились новости о том, что Железняк больна. Ранее появились данные, что звезде стало плохо ночью и ей якобы срочно потребовалась помощь медиков.

И несмотря на то, что ее внешний вид говорит об ином, Железняк опровергла слухи о своей болезни.

Железняк и ее "здоровый" вид / Фото 7Дней

"Я прекрасно себя чувствую. Все замечательно", — сказала она.

Железняк о Зеленском

Звезда украинского сериала "Сваты" Олеся Железняк, в интервью заявляла, что президент Украины "хочет убить ее детей". Такое заявление она сделала пропагандисту Борису Корчевникову.

Так, по словам путинистки, она не понимает, что произошло с Зеленским и отчего же он так изменился. "Я даже не знаю, какая метаморфоза должна произойти с человеком, правда, не знаю… Значит, это было. Даже иногда мысленно спрашиваю: "Володя, неужели ты так ненавидел меня до такой степени, что хочешь убить моих детей?!" - спрашивает Железняк у президента Украины, вместо того, чтобы обратиться к оголтелому Путину и спросить его, почему он убивает украинских детей.

Сериал "Сваты" - о чем он Сериал "Сваты" - украинский комедийный телевизионный сериал студии "Квартал 95". За всё время существования проекта было выпущено семь сезонов сериала, а также мюзикл "Новогодние сваты", спин-офф сериала "Байки Митяя", телепередача "Сваты у плиты", мультсериал "Сватики" и цикл документальных фильмов "Сваты: Жизнь без грима" и "Сваты-6: За кадром". Премьера первого сезона состоялась 28 декабря 2008 года. Финальная серия сериала вышла в эфир 30 декабря 2021 года.

