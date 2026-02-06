В DeepState подсчитали, сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс

Темпы продвижения в 2025 году можно считать показательными для дальнейших прогнозов.

Сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Какими темпами оккупанты продвигаются на Донбассе

Какие территории Донецкой области уже оккупированы

Российские оккупанты продолжают постепенное продвижение на востоке Украины, однако нынешние темпы наступления остаются крайне медленными.

По оценкам аналитиков, при сохранении текущей динамики РФ понадобится более двух лет, чтобы полностью оккупировать Донецкую область. Об этом заявил соучредитель мониторингового проекта DeepState Руслан Микула во время специальной сессии Киевского форума по безопасности, пишет УНИАН.

Какие территории Донецкой области уже оккупированы

Согласно подсчетам DeepState, ситуация с контролем территории Донецкой области выглядит следующим образом:

до 2022 года Россия контролировала около 32,3% территории области;

в первый год полномасштабной войны благодаря эффекту внезапности оккупанты захватили еще 24,4% региона;

с 2023 года и по настоящее время, когда война перешла в позиционную фазу, РФ смогла оккупировать лишь 21,8% территории.

На данный момент под контролем Сил обороны Украины остается около 21,5% Донецкой области.

По словам Руслана Микулы, именно темпы продвижения в 2025 году можно считать показательными для дальнейших прогнозов. Если они сохранятся на нынешнем уровне, российской армии потребуется не менее 742 дней, то есть около двух лет, чтобы полностью захватить Донецкую область.

"Если взять темпы 2025 года, ведь он является показательным, то противнику понадобится не менее 742 дней или около 2 лет для того, чтобы оккупировать Донецкую область полностью", — отметил Микула.

Российские войска продвинулись на севере Мирнограда и Покровска Донецкой области, заняв господствующие высоты, что существенно осложнило работу украинской логистики и оборонных подразделений. Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой.

Как ранее писал Главред, планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины. Об этом заявил экс-командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", а ныне заместитель главы офиса президента Павел Палиса.

Кроме того, Россия поднимает вопрос о возможной сдаче Украиной территорий Донецкой области не с целью завершения войны, а для того, чтобы сохранить ресурсы и перебросить их на другие участки фронта. Такое мнение высказал народный депутат Украины от фракции "Голос", полковник СБУ Роман Костенко.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

