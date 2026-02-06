Укр
Почему в СССР строили именно 5- и 9-этажки: архитектор раскрыл логику

Инна Ковенько
6 февраля 2026, 14:50
Типичная высота советских домов имела свое объяснение.
Почему в СССР строили именно 5- и 9-этажные дома / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

  • Почему в СССР строили именно 5- и 9-этажные дома
  • Когда начали строить 5-этажки
  • Какие советские дома лучше для жизни — пятиэтажные или девятиэтажные

Большинство жилых домов в постсоветских городах имеют характерную этажность — пять или девять этажей. Такая архитектурная особенность не случайна. Член Национального союза архитекторов Украины Валентин Погорелый рассказал, почему именно эти варианты стали типичными и какой из них считается более комфортным для жизни, пишет УНИАН.

Когда появились пятиэтажки

Архитектор объясняет, что пятиэтажные дома имеют разную историю в зависимости от периода их возведения. В 20-30-х годах ХХ века начали строить так называемые "сталинки". Это были кирпичные сооружения, которые отличались качеством и прочностью. В некоторых из них даже устанавливали лифты, ведь там проживала партийная элита.

Совершенно иной характер имели "хрущевки", которые возводили с 1950-х годов. Их строили массово — как кирпичные, так и панельные — чтобы быстро обеспечить население жильем после Второй мировой войны. Именно тогда пятиэтажки стали самым распространенным типом жилых домов.

Почему именно пять этажей

Количество этажей определялось Государственными строительными нормами. Они устанавливали предельную высоту дома без лифта - примерно 14-15 метров, что соответствовало пяти этажам. По словам Погорелого, это решение было продиктовано физическими возможностями человека: большинство жителей без проблем преодолевали лестницей до четвертого этажа, на пятый подниматься уже было сложнее, а выше - слишком трудно.

Современные нормы изменились: сейчас без лифта разрешено строить только четырехэтажные дома. Пятиэтажка возможна только тогда, когда пятый этаж является мансардным и вместе с четвертым образует двухэтажную квартиру.

Почему в СССР выбирали высоту жилых домов в 9 этажей, а не 8 или 10

Первые девятиэтажные дома в СССР начали возводить в 60-70-х годах. Это стало возможным благодаря развитию технологий — в частности появлению высотных кранов, которые позволяли работать с большими конструкциями. Кроме того, изменения в строительных нормах и градостроительном законодательстве открыли путь к строительству многоэтажек.

Архитектор объясняет, что в проектировании существует понятие "голубая линия" — предел максимально допустимой высоты застройки. Там, где она была высокой, разрешали строить высотные дома, а в других районах этажность ограничивали.

Конструктивные особенности

Главное отличие девятиэтажек от пятиэтажек - наличие лифта. Это значительно меняло условия проживания. В то же время в Советском Союзе сооружения строили с большим запасом прочности. Например, фундамент пятиэтажки мог выдержать вес девяти этажей. Сегодня же новые дома, которые возводят на продажу, обычно не имеют такого запаса, ведь застройщики ориентируются на экономическую целесообразность и избегают лишних затрат.

Что комфортнее для жизни - панельные дома СССР 9 этажей или 5 этажей

По словам Погорелого, сейчас жить лучше в пятиэтажном доме. Лифт в девятиэтажке - это механизм, который требует регулярного обслуживания и может выходить из строя. Если он один, то жители остаются без него на время ремонта или технических работ. Дополнительно следует учитывать перебои с электроснабжением - в результате около 10% времени лифт может быть недоступен.

Архитектор добавляет, что наиболее комфортным вариантом для жизни является трехэтажный дом. Меньшая этажность означает более низкую плотность населения в микрорайоне, а следовательно — больше пространства и удобства для жителей.

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

