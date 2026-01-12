Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Профессии, оставшиеся в СССР: как изменения технологий стерли целые специальности

Дарья Пшеничник
12 января 2026, 04:41
75
Современные подростки даже могут не знать, что когда-то были люди, которые занимались тем или иным и получали за это зарплату.
Профессии СССР
Профессии, которые остались в СССР / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Главное из новостей:

видео дня
  • Технологии вытеснили бывшие ключевые профессии СССР
  • Исчезновение некоторых специальностей — естественное следствие развития общества

Мир движется вперед с такой скоростью, что некоторые когда-то востребованные профессии сегодня кажутся экзотикой из музейных экспозиций. То, что еще несколько десятилетий назад считалось нормой, сейчас вызывает удивление у молодого поколения.

Технологический прогресс не просто упростил жизнь - он полностью изменил структуру рынка труда, оставив целый ряд специальностей в прошлом, пишет РадиоТрек.

В советские времена существовали профессии, без которых не обходилось ни одно учреждение. Например, стенографистки фиксировали выступления чиновников в режиме реального времени, используя специальные сокращения. С появлением диктофонов потребность в такой быстрой ручной фиксации исчезла.

Не менее важной была роль телефонистов, которые вручную соединяли абонентов. Современная мобильная связь и автоматизированные системы сделали эту работу ненужной.

Отдельную страницу истории занимает пионервожатый — человек, отвечавший за воспитание и досуг детей в школах и лагерях. Вместе с распадом пионерской организации исчезла и сама профессия.

Так же исчез и доцент-марксист, который преподавал марксизм-ленинизм в вузах. Идеологические изменения после распада СССР сделали эту дисциплину рудиментом ушедшей эпохи.

Еще одна профессия, ушедшая в историю, - киномеханик. Когда-то именно он запускал фильмы с пленки в кинотеатрах. Переход на цифровые технологии лишил эту работу смысла: современные кинотеатры работают без сложных механических процессов.

Исчезновение профессий — естественная часть развития цивилизации. Новые технологии открывают другие возможности, создают новые специальности и формируют новые навыки. Но воспоминание о профессиях прошлого напоминает: мир меняется быстрее, чем мы успеваем привыкнуть, и каждое поколение имеет свои символы времени.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: РадиоТрек

РадиоТрек — украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР работа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ночная атака РФ на Одессу: часть города - без света, есть пострадавшие

Ночная атака РФ на Одессу: часть города - без света, есть пострадавшие

07:35Украина
В Киеве дважды за ночь объявляли тревогу из-за дронов РФ: что известно о последствиях

В Киеве дважды за ночь объявляли тревогу из-за дронов РФ: что известно о последствиях

06:50Украина
Достанут до Москвы: Украина может получить новое мощное оружие, о чем идет речь

Достанут до Москвы: Украина может получить новое мощное оружие, о чем идет речь

01:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

Китайский гороскоп на завтра 12 января: Тиграм - напряжение, Кроликам - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 12 января: Тиграм - напряжение, Кроликам - беспокойство

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 января: Тельцы решат проблемы, Девам - волнения

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 января: Тельцы решат проблемы, Девам - волнения

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Что заставит Путина сесть за стол переговоров: экс-генсек НАТО назвал одно условие

Что заставит Путина сесть за стол переговоров: экс-генсек НАТО назвал одно условие

Последние новости

07:35

Ночная атака РФ на Одессу: часть города - без света, есть пострадавшие

06:50

В Киеве дважды за ночь объявляли тревогу из-за дронов РФ: что известно о последствиях

06:10

Единственный "язык", который понимают россиянемнение

06:00

Звезда сериала "Кухня" срочно покинул РФ - что случилось

05:05

Подземные тайны Земли: археологи раскрыли жизнь последних неандертальцев

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап
04:41

Профессии, оставшиеся в СССР: как изменения технологий стерли целые специальности

04:30

Откроется денежный поток: каким знакам зодиака вот-вот невероятно повезет

04:02

Война России против Украины пересекла новый исторический рубеж - о чем идет речь

03:35

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

Реклама
02:40

Популярный украинский певец оказался на костылях - что случилось

01:44

Достанут до Москвы: Украина может получить новое мощное оружие, о чем идет речь

01:30

Вышла и дала жару: Камерон Диас впервые за год появилась на красной дорожке

01:08

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

00:46

В одном из регионов Украины усилят контроль за воинским учетом: что изменится

11 января, воскресенье
23:51

Не только Даша: жених Квитковой показал самых важных женщин в своей жизни

23:50

Отключения могут быть длительные: киевлян предупредили о многочисленных авариях

23:19

"Ракеты есть": Зеленский раскрыл главный способ усиления ПВО Украины

22:54

"Это российское безумие": Зеленский объяснил символичность 1418-го дня войны

22:18

Ситуация изменилась: график отключения света для Днепра и области на 12 январяФото

22:17

Есть ли риск потери стажа перед выходом на пенсию: в ПФУ назвали главное условие

Реклама
21:31

Россия придумала неожиданный ход с танками: что стоит за новым маневром Кремля

21:18

Когда завершатся аварийные отключения: в Минэнерго назвали сроки

20:40

Стоит ли закрывать радиатор картоном: специалисты дали четкий ответ

20:28

Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи

20:22

Секрет хитрых сантехников: трюк с батареей мгновенно экономит тепло

19:31

Женщина привела кошку на операцию и узнала потрясающую правду о животном

19:21

Киеву грозят "жесткие" отключения: названы сроки ограничения электроснабжения

19:12

Неделя начнется без света: в Укрэнерго рассказали об ограничениях на 12 января

19:10

Как США поставили Путина и Лаврова в тупикмнение

19:07

Душевные поздравления с Днем рождения: шикарные картинки и приятные слова

18:52

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

18:50

Орхидея "впала в спячку": три действия, которые помогут ей снова выпустить цветыВидео

18:31

Диверсия под Москвой: партизаны провели дерзкую операцию и уничтожили стратегическую цель

18:28

"Оставила после себя пример": умерла выдающаяся украинская певица

18:28

Фраза, которую произносят миллионы, не задумываясь: откуда взялось "алло"

18:14

ВСУ получили "убийцу дронов": СМИ узнали о новейшем американском ЗРК

17:54

Ключевой игрок Динамо попал в фокус топ-клуба Европы: состоится ли переход

17:47

Правда о войне, которую скрывает Кремль: почему 11 января стало катастрофой для РоссииВидео

17:44

Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

17:27

Все покрыто льдом: Кличко показал, как идет восстановление на поврежденном объектеВидео

Реклама
16:46

Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 января

16:35

"Раньше тупым не давали микрофон": друг Цымбалюка сделал заявление о нем

16:16

Угроза для двухсоттысячного города: РФ готовит плацдарм для нового штурма

16:13

В Киев надвигаются аномальные морозы: когда ждать до -20°C

16:12

Мороз атакует Черкасскую область: украинцев предупредили о резком снижении температуры

15:52

Минус три установки: украинские военные поразили объекты "Лукойла" на КаспииВидео

15:37

Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 января

15:28

Фантастический ужин за двадцать минут - небанальный рецептВидео

15:28

Арктическая ловушка: синоптик предупреждает об ухудшении погоды в Житомирской области

15:05

Россияне попали в окружение на фронте, идет зачистка большого города - детали от ВСУ

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять