Ответ вас поразит: почему школьники в СССР одевались в зайцев и снежинок на Новый год

Основное:
- Новогодние представления с елкой и песнями были главной детской традицией СССР
- Карнавальные костюмы шили родители
В советские времена Новый год был одним из самых ожидаемых праздников для детей. В каждом детском саду и школе проводились праздничные представления. В большом зале устанавливали украшенную елку, вокруг которой дети танцевали, пели песни, читали стихи и демонстрировали свои карнавальные костюмы.
Подготовка к празднику часто становилась настоящим испытанием для родителей, пишет travelworldsuitcase. Костюмы для карнавала они готовили самостоятельно, и нередко мамы шили их целую ночь. Самыми популярными образами для девочек были снежинки и белки, а для мальчиков - зайчики и медведи. Большой популярностью пользовались и персонажи из детского романа "Приключения Пиноккио": Арлекин, Синьора Розаура и сам Пиноккио.
В 80-х годах особым трендом стали карнавальные маски из картона. Они были простыми в изготовлении и доступными для каждого. Часто мальчикам хватало светлого костюма, чтобы считаться участниками праздничного карнавала.
Неотъемлемой частью новогодних праздников были подарки. Каждый ребенок получал праздничный набор, который состоял из конфет, шоколада, орехов и мандаринов. Именно эти подарки создавали ощущение настоящего праздника.
Об источнике: TravelWorldSuitcase
TravelWorldSuitcase - туристический блог, который дает советы путешественникам: от обзоров направлений и отелей до лайфхаков по экономии и безопасности во время путешествий. Здесь можно найти полезную информацию о турах, транспорте и местах для отдыха по всему миру.
