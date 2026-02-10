Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

Биатлон на Олимпиаде-2026: кто из украинцев выйдет на индивидуальную гонку и когда

Руслан Иваненко
10 февраля 2026, 00:31
45
Украинские спортсмены стремятся улучшить свои результаты после смешанной эстафеты на Олимпийских Играх.
Зимние Олимпийские игры, Биатлон
Украинские биатлонисты выходят на старт индивидуальной гонки Олимпиады-2026 / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/olympic_team_ukraine, скриншот

Кратко:

  • Украина объявила состав на индивидуальную гонку ОИ-2026
  • Стартуют Пидручный, Мандзин, Лесюк и Дудченко
  • Первые личные соревнования — 10 февраля, 14:30 по киевскому времени

Сборная Украины определилась с четверкой спортсменов на мужскую индивидуальную гонку Олимпиады-2026 в Антгольце. Как сообщает Суспільне Спорт, в команде будут стартовать Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк и Антон Дудченко.

Опытные и дебютант

Для Пидручного и Мандзина это будет второй старт на олимпийских трассах, после того как они помогли команде занять восьмое место в смешанной эстафете. Лесюк впервые в карьере выйдет на олимпийскую дистанцию, а Дудченко уже имеет опыт: в Пекине-2022 он финишировал 50-м, а Пидручный — 18-м.

видео дня

Старт гонки

Первые личные соревнования в биатлоне на ОИ-2026 состоятся во вторник, 10 февраля, в 14:30 по киевскому времени.

Богдан Борковский пока остался вне стартового состава. Тренер сборной Надежда Белова рассказала:

"На дебютный олимпийский старт 21-летнего биатлониста планируют выставить в мужском спринте в пятницу, 13 февраля".

Зимние Олимпийские игры – 2026
Зимние Олимпийские игры – 2026 / Инфографика: Главред

Сезонная форма украинцев

В нынешнем олимпийском сезоне лучшим в зачете индивидуальных гонок среди украинцев является Виталий Мандзин, который на последнем предолимпийском этапе в Новом Месте занял 15-ю позицию.

Подручный в сезоне пока не участвовал в "индивидуалках", Лесюк финишировал 36-м, а Дудченко дважды остался вне топ-50.

Зимние Олимпийские игры 2026 - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, главной локацией для биатлонных баталий станет легендарная трасса в Антгольце. Как сообщает Суспільне Спорт, соревнования продлятся почти в течение всего периода Игр — с 8 по 21 февраля.

Кроме того, в субботу утром в Италии была повреждена железнодорожная инфраструктура вблизи города Болонья, что привело к задержкам поездов в первый соревновательный день Зимних Олимпийских игр.

Напомним, что с 6 по 22 февраля в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях примут участие почти три тысячи спортсменов, которые разыграют 116 комплектов медалей.

Читайте также:

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Общественное Новости", "Общественное Культура" и "Общественное Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Италия новости спорта Зимние Олимпийские игры - 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дополнительные мегаватты найдены: в правительстве рассказали, когда графики станут мягче

Дополнительные мегаватты найдены: в правительстве рассказали, когда графики станут мягче

23:30Энергетика
Для Украины готовят уникальный формат вступления в ЕС - что предполагается

Для Украины готовят уникальный формат вступления в ЕС - что предполагается

21:28Мир
Зеленский одобрил новые программы поддержки: какую помощь получат украинцы

Зеленский одобрил новые программы поддержки: какую помощь получат украинцы

21:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика и девочки за 59 с

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика и девочки за 59 с

Последние новости

01:11

Эффект "реанимации" за копейки: эксперт рассказал, как спасти сад после морозов

00:31

Биатлон на Олимпиаде-2026: кто из украинцев выйдет на индивидуальную гонку и когда

09 февраля, понедельник
23:30

Дополнительные мегаватты найдены: в правительстве рассказали, когда графики станут мягче

23:29

РФ может атаковать с нового направления: полковник ВСУ назвал опасный участок

22:37

Отключение электроэнергии 10 февраля в Киеве и области: опубликованы графики

Ракетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – КоваленкоРакетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – Коваленко
22:26

Свет становится дефицитом: новые графики отключений для Днепра и области на 10 февраляФото

22:24

Обновили графики отключений для Запорожской области - когда не будет света 10 февраля

21:59

РФ сократит число ударов и выберет новые цели для массированных атак – прогноз

21:53

Победительница Нацотбора сделала заявление о передаче кубка другому участнику

Реклама
21:49

Света для Черкасс и области станет больше - графики отключений на 10 февраля

21:28

Для Украины готовят уникальный формат вступления в ЕС - что предполагается

21:26

Зеленский одобрил новые программы поддержки: какую помощь получат украинцы

20:35

Сантехник выдал профессиональный секрет: засор исчезает легко и за минутыВидео

20:26

"Не вернулись лучшие": в бою погиб экипаж вертолета Ми-24

19:43

Мороз, снег и штормовой ветер: Украину накрывает волна похолодания

19:35

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 10 февраля

19:22

3 зпрета, которые нельзя нарушать в праздник 10 февраля - приметы

19:21

Штурмовики ВСУ уничтожили ДРГ и зачистили населенный пункт на Запорожье

19:20

"Будем освобождать Украину": военный оценил заявление Сырского о контрнаступленииВидео

19:10

Почему РФ сделала тактику на баллистику для атак на Украинумнение

Реклама
18:42

"Шахеды" каждый час: эксперт раскрыл "потолок" возможностей РФ и ее главную цель

18:33

Уничтожены десятки тысяч россиян: Сырский о деталях рекордных ударов по врагу

18:22

В РФ паникуют из-за масштабного "контрнаступления" ВСУ - какая ситуация на фронте

17:51

Доллар сдает позиции, евро резко рванул вверх: новый курс валют на 10 февраля

17:34

Могут ли ТЦК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

17:32

США захватили танкер теневого флота РФ Aquila II - детали эффектной операцииФото

17:30

Завершение войны: в США ответили Зеленскому и оценили вероятные сроки

17:12

Картофель получится необыкновенно вкусным: какой ингредиент следует добавить во время варки

16:42

"Ради наживы, ради денег": под Киевом убит олень с самыми большими в Украине рогами

16:38

Украинские "Фламинго" ударили по РФ, есть попадания: раскрыты последствия атакиВидео

16:36

Есть "прилеты" и разрушения: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

16:30

Житомирскую область прогреет до +4: синоптики рассказали, когда погода кардинально изменится

16:14

Нардепа Гунько приговорили к 4 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества

16:12

Леся Никитюк раскрыла детали свадьбы с военным: "Видела свадебные платья"

15:41

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

14:52

Самая высокая вершина Польши: где находится и превосходит ли она Говерлу

14:49

"Дух Анкориджа": в Кремле заговорили об условиях "прорыва" в мирных переговорах

14:45

"Это мой грех": Иво Бобул заставил бывшую жену избавиться от ребенка

14:21

"У меня есть человек": Боржемская рассекретила свои отношения

14:14

Минус 6 тысяч FPV-дронов: украинские воины блестяще атаковали важные цели РФ

Реклама
14:09

"Уже пережито": Елена Мозговая сделала громкое заявление о личном

14:07

В два раза дешевле и вкуснее магазинных: как сделать джерки дома без сушилки

13:45

Масленица 2026: рецепт шикарных блинов, от которых все ахнутВидео

13:45

10 февраля нельзя устраивать громкие застолья: какой церковный праздник

13:27

"Через боль": Jerry Heil заявила о предательстве на фоне скандалов Нацотбора

13:26

Таро-прогноз на затмение 17 февраля: у кого начнется светлая полоса, а кого ждут большие деньгиВидео

13:20

Пригреет до +5 градусов: когда в Ровенскую область придет резкое потепление

13:17

"Покровск вот-вот перейдет в руки россиян": в DeepState предупредили о последних боях

12:50

Потап удивил появлением с Настей Каменских - где они находятся

12:33

Мобильный оператор повышает тарифы: насколько больше придется платить украинцам

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять