Биатлон на Олимпиаде-2026: кто из украинцев выйдет на индивидуальную гонку и когда

Украинские биатлонисты выходят на старт индивидуальной гонки Олимпиады-2026 / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/olympic_team_ukraine, скриншот

Украина объявила состав на индивидуальную гонку ОИ-2026

Стартуют Пидручный, Мандзин, Лесюк и Дудченко

Первые личные соревнования — 10 февраля, 14:30 по киевскому времени

Сборная Украины определилась с четверкой спортсменов на мужскую индивидуальную гонку Олимпиады-2026 в Антгольце. Как сообщает Суспільне Спорт, в команде будут стартовать Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк и Антон Дудченко.

Опытные и дебютант

Для Пидручного и Мандзина это будет второй старт на олимпийских трассах, после того как они помогли команде занять восьмое место в смешанной эстафете. Лесюк впервые в карьере выйдет на олимпийскую дистанцию, а Дудченко уже имеет опыт: в Пекине-2022 он финишировал 50-м, а Пидручный — 18-м.

Старт гонки

Первые личные соревнования в биатлоне на ОИ-2026 состоятся во вторник, 10 февраля, в 14:30 по киевскому времени.

Богдан Борковский пока остался вне стартового состава. Тренер сборной Надежда Белова рассказала:

"На дебютный олимпийский старт 21-летнего биатлониста планируют выставить в мужском спринте в пятницу, 13 февраля".

Зимние Олимпийские игры – 2026 / Инфографика: Главред

Сезонная форма украинцев

В нынешнем олимпийском сезоне лучшим в зачете индивидуальных гонок среди украинцев является Виталий Мандзин, который на последнем предолимпийском этапе в Новом Месте занял 15-ю позицию.

Подручный в сезоне пока не участвовал в "индивидуалках", Лесюк финишировал 36-м, а Дудченко дважды остался вне топ-50.

Как ранее сообщал Главред, главной локацией для биатлонных баталий станет легендарная трасса в Антгольце. Как сообщает Суспільне Спорт, соревнования продлятся почти в течение всего периода Игр — с 8 по 21 февраля.

Кроме того, в субботу утром в Италии была повреждена железнодорожная инфраструктура вблизи города Болонья, что привело к задержкам поездов в первый соревновательный день Зимних Олимпийских игр.

Напомним, что с 6 по 22 февраля в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях примут участие почти три тысячи спортсменов, которые разыграют 116 комплектов медалей.

