РФ может атаковать с нового направления: полковник ВСУ назвал опасный участок

Существует постоянна угроза провокаций со стороны ПМР, а также применения дронов.

Враг может использовать ПМР как стратегический объект

Противник на территории ПМР находится в усиленном режиме несения службы

Спикер Сил обороны Юга Украины полковник ВСУ Владислав Волошин заявил о том, что на территории ПМР враг может использовать стратегический объект – аэродром в Тирасполе, как площадку для запуска дронов по Украине.

"Нам известно, что все дислоцирующиеся там силовики – россияне и именно приднестровский контингент – ежедневно проводят определенные стратегические игры", - подчеркнул он в интервью УНИАН.

По словам украинского офицера, РФ отрабатывает действия во время условной тревоги, проверяют системы связи.

Он подчеркнул, что противник на территории ПМР находится в усиленном режиме несения службы, также враг пытается вести разведывательную деятельность, обустраивает инженерные постройки на границах.

"Мы отслеживаем все, что там происходит, потому что это все же силы и средства врага в нашем тылу. В общей сложности их до 7-8 тысяч, включая так называемую приднестровскую полицию и около двух тысяч россиян. Мы понимаем, что на мощное наступление у них там нет ответных сил, но ударить нам в спину могут. Например, создать эффект удержания позиций, устроить провокацию в русском духе – им это вполне по силам…", - не исключил Волошин.

Он добавил, что существует постоянна угроза провокаций со стороны ПМР, а также применения дронов.

"Также не стоит забывать, что в ПМР на вооружении есть реактивные системы залпового огня, в частности, "Грады" и т.д., которые могут нанести удары по мирным населенным пунктам", - резюмировал полковник ВСУ.

РФ может открыть второй фронт: прогноз эксперта

После обращения депутатов непризнанного Приднестровья к Совету Федерации и Госдуме РФ с просьбой о "защите" Россия усилила воздушные атаки на Одессу. Военный аналитик, руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан прокомментировал возможные риски обострения ситуации вокруг региона.

Эксперт отметил, что украинские Силы обороны заранее нейтрализовали все военные инструменты, которые Москва могла бы использовать для дестабилизации обстановки в Приднестровье.

Ранее сообщалось о том, что РФ готовит атаки на Украину из Приднестровья. Источники в ГУР отмечают, что россияне пытаются дестабилизировать ситуацию, чтобы оттянуть украинские силы.

Напомним, ранее сообщалось о том, может ли РФ атаковать Украину со стороны Приднестровья. Пока не зафиксировано никаких признаков активных перемещений или наращивания вражеских сил со стороны непризнанного ПМР.

Как писал ранее Главред, РФ может открыть второй фронт в Молдове. Кремль планирует сменить власть в Молдове и втянуть страну в войну, чтобы использовать ее против Украины, считает Санду.

Приднестровская Молдавская Республика Приднестровская Молдавская Республика – самопровозглашенное государство в Восточной Европе на территории Приднестровья, которое международное сообщество признает частью Молдовы. Так называемая "независимость" никем не признанной Приднестровской Молдавской Республики была провозглашена 25 августа 1991 года, после чего между сепаратистами и русскими военными с одной стороны и молдавскими войсками с другой начался кратковременный вооруженный конфликт, завершившийся фактической победой сепаратистов при участии русских.

