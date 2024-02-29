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У Зеленского сделали заявление по "обращению" Приднестровья к России

Андрей Ганчук
29 февраля 2024, 00:35
Войска агрессора России не смогут добраться до непризнанного анклава Приднестровье, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Подоляк, Приднестровье
"Обращение" Приднестровья к России вряд ли обернется последствиями - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Эскалации ситуации в Приднестровье не будет. Так называемое обращение из анклава к России лишено смысла, поскольку войска страны-оккупанта не смогут туда добраться. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что раскачка в Приднестровье – пропагандистская программа, которая сегодня не влияет на развитие событий.

"Нет никакой эскалации и не будет на этом направлении. Эти обращения абсолютно не имеют смысла. Пропагандистски они сделали заявление, но логистически Россия туда не имеет никакого шанса добраться", - отметил Подоляк.

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Также он уточнил, что никаких последствий ждать не следует.

"Будет ли это иметь какие-то информационные последствия? Да, Россия будет это использовать несколько дней. Это стандартные информационные программы. Они ни на кого сегодня не влияют", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Справка

Конфликт в Приднестровье

Приднестровье – регион Молдовы, который контролируют сепаратисты так называемой Приднестровской молдавской республики и российские войска. Конфликт длится с 1992 года. Россия вмешалась и воспользовалась ситуацией.

Конфликт находится в замороженном состоянии.

приднестровье
Кратко о Приднестровье / Инфографика Главреда

"Обращение" Приднестровья к России

28 февраля на съезде "депутатов" в Приднестровье обратились к России с "просьбой защитить" анклав от Молдовы. Дескать, Кишинев объявил Тирасполю экономическую блокаду. Приднестровье "попросило" Москву "принять меры", поскольку на территории анклава проживает 200 тысяч лиц с российскими паспортами.

В МИД России заявили, что Москва рассмотрит "обращение" Приднестровья. У Лаврова в стиле кремлевской пропаганды сказали, что "защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов считает, что Приднестровье не оправдало ожиданий Кремля. Он отметил, что приднестровские представители "обратились" не только к России, но и к Европе.

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