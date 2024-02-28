Приднестровье не оправдало ожиданий Кремля: ГУР о 'обращении о защите' к РФ

Обращение непризнанного Приднестровья к России "о защите" от Молдовы не оправдало ожиданий Кремля. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.
Он подчеркнул, что слухи о просьбе "ПМР" о присоединении к России не подтвердились. Такая ситуация, по его мнению, является поражением для России, поскольку не принесли ожидаемого результата.
"Сегодня, учитывая ситуацию в "ПМР", ничего не произошло. Россия не получила желаемого результата. В данной ситуации их потуги и политические, и информационные - потерпели поражение", - сказал представитель ГУР.видео дня
Юсов также отметил, что активная кампания дезинформации относительно якобы планов Приднестровья о присоединении к России свидетельствует об интересе "заинтересованной стороны". По его словам, интерес РФ очевиден.
"Когда мы говорим о Молдове и Украине, то понятно, кто эта (заинтересованная - ред.) сторона", - добавил он.
Юсов подчеркнул, что депутаты Приднестровья обратились к европейским институтам "в многовекторном стиле". Он добавил, что такое действие само по себе является "красноречивым фактом".
Приднестровская Молдавская Республика
Приднестровская Молдавская Республика-самопровозглашенное государство в Восточной Европе на территории Приднестровья, которое международное сообщество признает частью Молдовы.
Так называемая "независимость" никем не признанной Приднестровской Молдавской Республики была провозглашена 25 августа 1991 года, после чего между сепаратистами и российскими военными с одной стороны и молдавскими войсками с другой начался кратковременный вооруженный конфликт, завершившийся фактической победой сепаратистов с участием российской армии.
Обращение Приднестровья
Напомним, в среду, 28 февраля, "Депутаты" непризнанного Приднестровья обратились в Совет Федерации, Госдуму России и другие международные организации с просьбой о защите от давления Молдовы, ссылаясь на "экономическую блокаду". Они также обратились к участникам международного процесса в формате 5 + 2, в который входит Украина.
Также министерство иностранных дел РФ заявило, что защита интересов жителей Приднестровья является приоритетом, и все просьбы внимательно рассматриваются. Профильные ведомства России рассмотрят обращение Приднестровья "о защите от Молдовы".
Кроме этого, бывший министр обороны Молдовы Виталий Маринуца предупреждает, что если Приднестровье присоединится к России, Молдову может ждать аналогичная ситуация, как на Донбассе. Он призывает Кишинев готовиться к такому развитию событий, особенно после агрессии России против Украины.
Читайте также:
- Взрывы в Затоке и" ПМР": РФ готовит Приднестровью сценарий Донбасса
- Защитники Мариуполя в обмен на "ПМР": Гиркин раскрыл неожиданный сценарий тайных переговоров
- РФ не сможет втянуть "ПМР" в войну, она промахнулась с " пророссийскостью региона – - The Guardian