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Приднестровье не оправдало ожиданий Кремля: ГУР о "обращении о защите" к РФ

Руслана Заклинская
28 февраля 2024, 18:21
Россия не получила желаемого результата от просьбы "ПМР" о защите от Молдовы, заявил представитель ГУР.
Приднестровье не оправдало ожиданий Кремля: ГУР о 'обращении о защите' к РФ
Россия не получила желаемого результата от обращения " ПМР " / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Обращение непризнанного Приднестровья к России "о защите" от Молдовы не оправдало ожиданий Кремля. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.

Он подчеркнул, что слухи о просьбе "ПМР" о присоединении к России не подтвердились. Такая ситуация, по его мнению, является поражением для России, поскольку не принесли ожидаемого результата.

"Сегодня, учитывая ситуацию в "ПМР", ничего не произошло. Россия не получила желаемого результата. В данной ситуации их потуги и политические, и информационные - потерпели поражение", - сказал представитель ГУР.

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Юсов также отметил, что активная кампания дезинформации относительно якобы планов Приднестровья о присоединении к России свидетельствует об интересе "заинтересованной стороны". По его словам, интерес РФ очевиден.

"Когда мы говорим о Молдове и Украине, то понятно, кто эта (заинтересованная - ред.) сторона", - добавил он.

Юсов подчеркнул, что депутаты Приднестровья обратились к европейским институтам "в многовекторном стиле". Он добавил, что такое действие само по себе является "красноречивым фактом".

Приднестровье не оправдало ожиданий Кремля: ГУР о 'обращении о защите' к РФ

Приднестровская Молдавская Республика

Приднестровская Молдавская Республика-самопровозглашенное государство в Восточной Европе на территории Приднестровья, которое международное сообщество признает частью Молдовы.

Так называемая "независимость" никем не признанной Приднестровской Молдавской Республики была провозглашена 25 августа 1991 года, после чего между сепаратистами и российскими военными с одной стороны и молдавскими войсками с другой начался кратковременный вооруженный конфликт, завершившийся фактической победой сепаратистов с участием российской армии.

Обращение Приднестровья

Напомним, в среду, 28 февраля, "Депутаты" непризнанного Приднестровья обратились в Совет Федерации, Госдуму России и другие международные организации с просьбой о защите от давления Молдовы, ссылаясь на "экономическую блокаду". Они также обратились к участникам международного процесса в формате 5 + 2, в который входит Украина.

Также министерство иностранных дел РФ заявило, что защита интересов жителей Приднестровья является приоритетом, и все просьбы внимательно рассматриваются. Профильные ведомства России рассмотрят обращение Приднестровья "о защите от Молдовы".

Кроме этого, бывший министр обороны Молдовы Виталий Маринуца предупреждает, что если Приднестровье присоединится к России, Молдову может ждать аналогичная ситуация, как на Донбассе. Он призывает Кишинев готовиться к такому развитию событий, особенно после агрессии России против Украины.

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Приднестровье ГУР Россия Андрей Юсов
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