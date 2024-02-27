Если Приднестровье объявит о "присоединении" к РФ, Молдову ждет свой Донбасс - Маринуца

Молдове нужно было готовиться к войне с начала вторжения РФ в Украину, считает экс-министр обороны Маринуца.

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"Присоединение" Приднестровья к РФ грозит Молдове сценарием войны на Донбассе - Маринуца / Главред

На фоне войны в Украине, Россия, вероятно, пытается разжечь еще одну. На этот раз целью Кремля рискует стать Молдова - в частности, подконтрольные Москве "власти" Приднестровья объявили о съезде "депутатов всех уровней" 28 февраля, на котором готовят обращение к Владимиру Путину, чтобы "подтвердить намерение" о присоединении региона к РФ.

В интервью Главреду экс-министр обороны Молдовы Виталий Маринуца рассказал, насколько боеспособна армия "ПМР" и есть ли риск похода на Одессу.

Оппозиция Молдовы говорит о том, что 28 февраля так называемые власти Приднестровья могут объявить о "присоединении" к России. Как вы оцениваете вероятность такого шага с их стороны, и есть ли причина, по которой они могут сделать это именно сейчас?

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Если посмотреть на все средства массовой информации Республики Молдова, мы можем отметить одно обстоятельство. Информация о съезде депутатов всех уровней в Тирасполе появилась недавно. И подтверждения того, что 28 февраля будет съезд депутатов всех уровней, где они попросят у Российской Федерации принятия в состав РФ, от официальных властей Молдовы нет. В принципе, состояние безопасности в регионе не указывает на возможную эскалацию.

Дело в том, что этот съезд – уже седьмой на протяжении 30 лет независимости Республики Молдова. Первые пять были в девяностых годах, а шестой состоялся в 2006 году и точно так же, как сейчас, созывался на фоне "экономических проблем" (блокады), которые Молдова якобы, как говорят "власти ПМР", создавала Приднестровью. На данный момент мы тоже слышим эту риторику со стороны марионеточного режима Тирасполя после того, как Молдова внедрила пошлины для всех экономических агентов, то есть таможенной пошлины для всех, включая приднестровский регион. В 2006 году этот съезд закончился призывом к Российской Федерации о принятии в состав РФ, а также еще одним провозглашением так называемой независимости до вступления в РФ.

Мы не должны забывать, что через 10 лет после этого, Приднестровье провозгласило российский флаг вторым флагом своего региона. И здесь мы не можем исключить того, что приднестровские "лидеры" используют нынешний съезд депутатов, чтобы разыграть геополитическую карту.

Если действительно Приднестровье обратится к РФ, будет ли это означать фактически объявление войны Молдове?

Я не думаю, что это будет прямым объявлением войны. На данный момент я не знаю, как отреагируют наши власти, учитывая то, что они до сих пор постоянно говорили о том, что будут делать все, чтобы разрешить приднестровский конфликт мирным путем. Соответственно, власти, вероятно, постараются и дальше придерживаться этого плана. Скорее всего, они обратятся к международному сообществу, чтобы оно включилось, а война не развязалась.

Как бы вы описали пессимистический и оптимистический сценарии, если будет объявлено о "присоединении"?

Оптимистический сценарий – после того, как они объявят, ничего не случится. Ведь, как и в 2006 году, "власти" Приднестровья настаивают на так называемой независимости, но никто не берет этого во внимание, и жизнь идет своим чередом. То это чисто давление на Республику Молдова ради снятия санкций с экономических агентов Приднестровья. Пессимистический сценарий – Путин даст указание, Госдума РФ примет это во внимание, и, как следствие – сценарий войны на Донбассе. Но думаю, что этого не произойдет.

Не могли бы вы разъяснить соотношение сил Молдовы и Приднестровья. Насколько боеспособны войска с обеих сторон?

На данный момент соотношение 1:1 с некоторым преимуществом в пользу конституционного порядка Республики Молдова, то есть Кишинева. За последние 2 года мы получили достаточно хорошую технику, часть из которой боевая. Кроме того, у нас хорошо подготовлен личный состав. И то, что в приднестровском регионе находятся около 1500 российских военных, дает "властям ПМР" некоторое преимущество, но не такое ощутимое, чтобы это определило их перевес в боеспособности.

В Украине много говорят о том, что в Приднестровье находится множество военных складов с вооружением. Действительно ли оружия там так много и в каком оно состоянии?

В основном все говорят о складе в Колбасне, где находится около 20 тысяч тонн боеприпасов. Это боеприпасы действительно старые и на складах в основном не техника, а артиллерийские боеприпасы, патроны, пехотное оружие. Точно сказать, сколько там оружия и в каком оно состоянии, никто не может – последняя международная комиссия на тех складах со стороны конституционных властей была еще в 1990-х. Но даже если это и старое вооружение, 20 тысяч тонн – это все равно вооружение, которое может использоваться. Мы сейчас видим, как Россия использует на фронте в Украине снаряды шестидесятых годов производства. Это боевые снаряды, и их тоже надо брать во внимание.

Насколько велика угроза со стороны Приднестровья для Украины? Может ли Россия использовать эти формирования, например, для похода на Одессу?

Россия сейчас иррациональный игрок, и от нее можно ожидать чего угодно. Идет война, и как они будут использовать возможность Приднестровья, предугадать очень трудно. Но то, что они в случае надобности могут пойти на крайние шаги, надо брать во внимание. Особенно учитывая, что в РФ в скором будущем президентские выборы, и они должны показать, что у них есть какие-то результаты.

Как с вашей точки зрения следовало бы сейчас действовать Западу, Молдове и Украине,чтобы противостоять намерениям по развязыванию военных действий со стороны Приднестровья?

Это надо было начать делать еще 2 года назад, когда началось полномасштабное вторжение в Украину.

Война началась еще 10 лет назад, и Молдове надо было делать намного больше, чем мы сделали для повышения боеспособности и обороноспособности нашей страны.

На данный момент международное сообщество, Украина и Республика Молдова вместе должны послать мощный сигнал так называемым лидерам приднестровского региона, чтобы они поняли, что не в их интересах делать что-то из ряда вон выходящее. Не надо забывать, что у "лидеров" этого региона большинство экономических интересов связаны с Евросоюзом, а большинство их недвижимости находится даже не в Молдове, а в Украине и в Европе. Соответственно, сейчас нужны жесткие экономические меры не против самого региона, а против тех марионеток Кремля, которые его контролируют. И то, что уже делается для помощи Украине, это в определенной степени можно считать и помощью Молдове.

Кто такой Виталий Маринуца Виталий Маринуца (род. 16 июня 1970 г.) был молдавским политиком и бывшим военным офицером, который занимал пост министра обороны Молдовы в 2009-2014 годах, сообщает Википедия. Бакалавр международных отношений в университете политических и экономических европейских исследований Кишинева, Республика Молдова (2007). В 2006-2007 годах Маринуца планировал и организовывал мероприятия для международного сотрудничества Министерства обороны с Организацией Объединенных Наций, НАТО, ОБСЕ. Маринуца был назначен министром обороны в 2009 году и до 2011 года одновременно занимал должность начальника Генерального штаба Молдовы. Он сыграл ключевую роль в повышении стандартов Национальной армии Молдовы до стандартов НАТО.

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