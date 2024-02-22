Приднестровье готовит обращение к Путину, в ВСУ говорят о 'вполне реальной' аннексии

Уже 29 февраля Путин может рассмотреть "обращение".

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В Приднестровье ситуация обостряется / коллаж Главреда. Фото: 28-я ОМБр, УНИАН

Подконтрольные Москве "власти" Приднестровья объявили на 28 февраля съезд "депутатов всех уровней", на котором готовят обращение к Владимиру Путину, говорится в публикации Европейской правды.

Утверждается, что такую идею инициировали сами же граждане, а уже через несколько дней ее поддержал так называемый парламент этой оккупированной Россией территории.

В то же время приднестровские топ-политики не скрывают, что на съезде речь пойдет о России. Руководство региона якобы недовольно последними решениями правительства Молдовы в области экономики, объясняют журналисты.

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Депутат "парламента" Приднестровья Вадим Кравчук признал в эфире тираспольского телеканала ТСВ, что цель съезда - подтвердить, что Тирасполь до сих пор хочет присоединиться к РФ.

"Проводить еще один референдум нет смысла, а вот подтвердить предыдущее решение - уместно... Приднестровье еще в 2006 году определило вектор (объединение) с Россией, с Евразийским союзом. Съезд депутатов всех уровней, скорее всего, подтвердит наши намерения", - пояснил он.

Один из представителей Приднестровской оппозиции Геннадий Чорба обратил внимание на совпадение: съезд, где в той или иной форме будет объявлено обращение к России, в срочном порядке назначили на 28 февраля. А 29 февраля президент РФ Путин должен выступить с обращением в парламент РФ.

Что говорят в ВСУ

Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин пишет, что считает "вполне реальной" аннексию Россией Приднестровья.

"Возможность официального "присоединения" Приднестровья к России вполне реальна. По логике РФ, постоянная эскалация - это лучший способ держать свой народ в тонусе и готовить большую войну против НАТО", - высказался Жорин.

Военнослужащий призвал учитывать, что в Приднестровье давно стоят российские войска - они и так де-факто являются частью России.

"А Молдова могла бы, кстати, обратиться к нам за помощью", - намекнул боец.

Ситуация с Приднестровьем

20 февраля 2023 года президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина может прийти на помощь Молдове в случае вооруженной агрессии Москвы против Кишинева.

Как раз тогда Украина перехватила план Москвы относительно оккупированной части Молдовы. По данным украинской разведки, год назад РФ планировала в "карманные" диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц.

"Наша разведка предупредила президента Майю Санду об этой опасности, и она объясняет, что у нее есть подтверждение этого. Она благодарит нас и знает, что мы готовы помочь. Молдова не граничит с Россией, но россияне могут использовать местные аэропорты и своих военных в Приднестровье", - добавил Зеленский.

Уже в свежем отчете Института изучения войны речь шла о подготовке Россией гибридной операции против Молдовы.

Недавно молдавские власти обвинили российских миротворцев в Приднестровье в проведении учений и применении оружия в молдавской зоне безопасности, что нарушает протоколы совместной контрольной комиссии (СКК) ОБСЕ.

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