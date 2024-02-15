РФ готовит почву для атаки на еще одну страну: в ISW раскрыли подробности

Сроки агрессии против Молдовы пока что не определены, но страна-агрессор РФ стремится к тому, чтобы она стала возможной в ближайшее время.

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Скоро Кремль может начать гибридную операцию в Молдове, считают аналитики / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, МО РФ, pixabay.com

Кремль создает информационные условия для гибридной операции в Молдове. Ее сроки пока что не определены, но страна-агрессор стремится к тому, чтобы она стала возможной в ближайшее время. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что кремлевские чиновники и пропагандисты пытаются создать информационные условия для оправдания возможных усилий России по дестабилизации Молдовы и предотвращения ее интеграции в Запад. Тот факт, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров продолжил эти нарративы и добавил дополнительные обвинения, свидетельствует о том, что Кремль организует широкие усилия в информационном пространстве.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что молдавские власти пытаются экономически "задушить" Приднестровье, якобы препятствуют дипломатическому решению приднестровского конфликта и сталкиваются с широким внутренним недовольством политикой молдавского правительства.

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Связанный с Кремлем российский военный блогер недавно взялся за вопрос Приднестровья, чтобы последовательно продвигать кремлевские нарративы, а также утверждать, что Молдова "милитаризируется" с целью "насильственной реинтеграции" Приднестровья в состав Молдовы. К этому Россия, по словам блогера, должна подготовиться.

Недавно молдавские власти обвинили российских миротворцев в Приднестровье в проведении учений и применении оружия в молдавской зоне безопасности, что нарушает протоколы Совместной контрольной комиссии (СКК) ОБСЕ.

Военные риски для Молдовы

Глава Генштаба Румынии Влад Георгице считает, что, если Украина проиграет в войне, то следующей целью страны-агрессора России может стать Молдова. Он предупредил о пагубности промедления и призвал принять меры и не игнорировать напряжение на Западных Балканах.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что чтрана-оккупант Россия весной 2024 года попытается устроить дестабилизацию ситуации в Молдове, используя захваченное Приднестровье. Кишинев работает для того, чтобы предотвратить такие риски, и надеется на помощь Румынии.

Бывший руководитель Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус считает, что если Украине не удастся одержать победу в войне с Россией, несколько стран Европы могут оказаться в опасности. Путин может попытаться пойти дальше – к примеру, на Молдову, одну их стран Балтии или другие страны.

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