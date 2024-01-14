Россия собралась "шатать" Молдову: Санду раскрыла планы Путина и назвала дату

Молдова готовится к угрозе России и рассчитывает на помощь Румынии и международного сообщества, сказала президент страны Майя Санду журналистам.

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Россия "хочет" дестабилизировать ситуацию в Молдове весной - Санду / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Страна-оккупант Россия весной 2024 года попытается устроить дестабилизацию ситуации в Молдове, используя захваченное Приднестровье. Кишинев работает для того, чтобы предотвратить такие риски, и надеется на помощь Румынии. Об этом заявила молдавский президент Майя Санду.

Как сообщает Agerpress, она рассказала о том, что весной Москва попытается дестабилизировать обстановку в Молдове, используя непризнанное Приднестровье.

"В течение всего этого периода Россия пыталась дестабилизировать порядок и власть в Кишиневе, каждый раз пытаясь использовать режим в Приднестровском регионе. Мы осознаем эти риски и предпринимаем все действия, чтобы предотвратить эти дестабилизации. Мы информируем граждан об этих рисках, как мы это делали в прошлом году, когда Россия намеревалась свергнуть правительство (Кишинева – ред.). Вместе с гражданами и государственными институтами мы пытаемся оградить себя от этих рисков, но нам еще есть над чем работать, все еще есть уязвимые места", - сказала Санду. видео дня

Также она добавила, что Кишинев в этой ситуации рассчитывает на помощь Румынии и цивилизованного международного сообщества.

"Мы знаем, что весной этого года Россия возобновит свои действия, пытаясь дестабилизировать ситуацию", - подчеркнула Майя Санду.

Угроза Молдове со стороны России

Пригожин и ЧВК Вагнер готовили в Молдове переворот, рассказала президент Майя Санду. По ее словам, весной прошлого года оккупанты намеревались превратить "антиправительственные протесты" в "насильственные", чтобы свергнуть власть в Кишиневе.

Путин не остановится, сказала Майя Санду в конце декабря. Она акцентировала внимание на том, что миру нужно поддержать Киев для победы над Россией в войне.

Экс-глава ЦРУ назвал цель Путина в случае победы – в частности, Дэвид Петреус сказал, что российские оккупанты могут пойти на Молдову или одну из стран Балтии. Нужно поддержать Украину до ее триумфа на поле боя.

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