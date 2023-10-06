Пригожин и ЧВК Вагнер готовили в Молдове переворот: Санду рассказала детали

Оккупант Россия готовит новые операции по дестабилизации ситуации в Молдове с прицелом на парламентские и президентские выборы, сказала Майя Санду.

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Россия собирается усилить давление на Молдову - Санду / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот соцсети

Бывший главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин под патронатом страны-агрессора России в начале 2023 года планировал осуществить в Молдове государственный переворот. Москва хотела, чтобы "антиправительственные" протесты стали "насильственными" и привели к свержению властей. В ноябре пройдут местные выборы, и Кремль хочет их использовать, чтобы подготовить новую дестабилизацию перед президентскими и парламентскими выборами 2025 года. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.

В интервью Financial Times она рассказала о том, что Пригожин и ЧВК Вагнер в начале текущего года планировали в Молдове госпереворот. Команда Пригожина подготовила план, согласно которому "антиправительственные" протесты должны были стать "насильственными" и привести к свержению властей в Кишиневе.

Россия готовит новую дестабилизацию в Молдове

По словам молдавского президента, у нее есть доказательства о том, что теперь Россия нацелилась на местные выборы. Агрессор пытается получить политический импульс перед выборами президента и парламента, которые запланированы на 2025 год.

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"Россия собирается усилить давление на Молдову. Они попробовали энергию и потерпели неудачу. Они пытались свергнуть правительство, но им это не удалось. Теперь они пытаются масштабно вмешаться в наши выборы, используя большие деньги", - считает Санду.

Также Майя Санду подчеркнула, что спецслужбы Молдовы выявили как минимум 20 миллионов евро, которые поступили в страну для реализации мер в интересах России. Москва использует различные махинации, в том числе и банковские карты из Дубая, чтобы организовать подкуп избирателей.

Угроза Молдове от России

Молдова может стать следующей жертвой России, Путин хочет сухопутный коридор в Приднестровье, отмечали в CNN еще прошлой зимой. По мнению журналистов, действия Москвы в отношении Молдовы напоминают маневры, которые агрессор провел против Украины в 2014 и 2022 годах.

РФ готовит переворот в Молдове, Украина перехватила план Москвы, заявляла молдавский президент Майя Санду. Она говорила, что россияне планируют диверсии в Кишеневе, к которым собираются подключить десятки людей с военной подготовкой.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, помогут ли ВСУ выгнать оккупантов из Молдовы и Грузии. Как сказал чиновник, Кишинев и Тбилиси должны заниматься освобождением своих территорий самостоятельно.

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