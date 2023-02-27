Молдова может стать следующей жертвой РФ: Путин хочет сухопутный коридор в Приднестровье - CNN

Если РФ начнет наступление с центром на юге Украины, она может попытаться продвинуться в сторону Одессы, а затем объединиться с оккупированным Приднестровьем.

Молдова может стать следующей целью Путина - СМИ / Фото ua.depositphotos.com, deepstatemap

Страна-агрессор Россия может готовить государственный переворот в Молдове, в результате которого страна может быть втянута в войну РФ против Украины. Не исключено, что Кремль может попытаться создать сухопутный коридор в оккупированное ею Приднестровье через юг Украины.

Как пишет CNN, действия Москвы в отношении Молдовы напоминают предпринятые перед оккупацией Крыма в 2014 году и полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году.

Так, 21 февраля российский диктатор Владимир Путин отменил свой указ 2012 года, в котором частично признавалась независимость Молдовы, и подписал новый "в целях обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях".

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23 февраля минобороны России обвинило Украину в "подготовке вооруженной провокации" в оккупированном Приднестровье "в ближайшем будущем". При этом никаких доказательств или дополнительных деталей не было представлено в поддержку обвинения Москвы. Молдова, в свою очередь, отвергает эти заявления Кремля.

Как напоминает издание, ранее президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в использовании "диверсантов", замаскированных под гражданских лиц, для разжигания беспорядков в период политической нестабильности.

Президент США Джо Байден встретился с Санду, подтвердив поддержку "суверенитета и территориальной целостности Молдовы".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что украинская разведка перехватила план России по дестабилизации и без того неспокойной политической ситуации в Молдове.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал CBS, что видит "множество отпечатков пальцев российских войск, российских служб в Молдове".

"Это очень слабая страна, и мы все должны им помочь", – отметил он.

Почему Молдова имеет значение

Правительство и большинство жителей Молдовы хотят более тесных связей с ЕС. В 2022 году страна получила статус кандидата. Но на ее территории остается оккупированным Приднестровье, ситуацию в котором Москва стремится дестабилизировать.

Серия взрывов в Приднестровье в апреле 2022 года усилила опасения, что Путин хочет втянуть эту территорию в войну. Отсутствие значительных успехов РФ в Украине временно развеяло эти страхи, но официальные лица Молдовы предупреждают Запад, что их страна может стать следующей в путинском списке.

Глава Службы безопасности Молдовы Александр Мустяцэ предупредил, что существует "очень высокий" риск того, что Россия начнет новое наступление на востоке Молдовы в 2023 году. Так как Молдова не является членом НАТО, это делает ее более уязвимой для планов Путина.

Если Россия начнет весной наступление с центром на юге Украины, она может снова попытаться продвинуться в сторону Одессы, а затем объединиться с оккупированным ею Приднестровьем, фактически создав сухопутный коридор, который проходит через южную часть Украину и становится еще немного ближе к территории НАТО.

Как сообщал Главред, 13 февраля президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует осуществить государственный переворот в стране. По ее данным, РФ планирует диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц.

Она подчеркнула, что цель этих действий – "свержение конституционной и легитимной власти в Кишиневе на нелегитимную", пророссийскую, "чтобы Россия смогла остановить процесс европейской интеграции Республики и использовать Молдову в войне против Украины".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Молдове с Приднестровьем, если страна-агрессор Россия использует это непризнанное образование для открытия еще одного фронта.

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