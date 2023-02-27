УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Молдова может стать следующей жертвой РФ: Путин хочет сухопутный коридор в Приднестровье - CNN

27 февраля 2023, 13:10
Если РФ начнет наступление с центром на юге Украины, она может попытаться продвинуться в сторону Одессы, а затем объединиться с оккупированным Приднестровьем.
Молдова, Приднестровье
Молдова может стать следующей целью Путина - СМИ / Фото ua.depositphotos.com, deepstatemap

Страна-агрессор Россия может готовить государственный переворот в Молдове, в результате которого страна может быть втянута в войну РФ против Украины. Не исключено, что Кремль может попытаться создать сухопутный коридор в оккупированное ею Приднестровье через юг Украины.

Как пишет CNN, действия Москвы в отношении Молдовы напоминают предпринятые перед оккупацией Крыма в 2014 году и полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году.

Так, 21 февраля российский диктатор Владимир Путин отменил свой указ 2012 года, в котором частично признавалась независимость Молдовы, и подписал новый "в целях обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях".

видео дня

23 февраля минобороны России обвинило Украину в "подготовке вооруженной провокации" в оккупированном Приднестровье "в ближайшем будущем". При этом никаких доказательств или дополнительных деталей не было представлено в поддержку обвинения Москвы. Молдова, в свою очередь, отвергает эти заявления Кремля.

Как напоминает издание, ранее президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в использовании "диверсантов", замаскированных под гражданских лиц, для разжигания беспорядков в период политической нестабильности.

Президент США Джо Байден встретился с Санду, подтвердив поддержку "суверенитета и территориальной целостности Молдовы".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что украинская разведка перехватила план России по дестабилизации и без того неспокойной политической ситуации в Молдове.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал CBS, что видит "множество отпечатков пальцев российских войск, российских служб в Молдове".

"Это очень слабая страна, и мы все должны им помочь", – отметил он.

Почему Молдова имеет значение

Правительство и большинство жителей Молдовы хотят более тесных связей с ЕС. В 2022 году страна получила статус кандидата. Но на ее территории остается оккупированным Приднестровье, ситуацию в котором Москва стремится дестабилизировать.

Серия взрывов в Приднестровье в апреле 2022 года усилила опасения, что Путин хочет втянуть эту территорию в войну. Отсутствие значительных успехов РФ в Украине временно развеяло эти страхи, но официальные лица Молдовы предупреждают Запад, что их страна может стать следующей в путинском списке.

Глава Службы безопасности Молдовы Александр Мустяцэ предупредил, что существует "очень высокий" риск того, что Россия начнет новое наступление на востоке Молдовы в 2023 году. Так как Молдова не является членом НАТО, это делает ее более уязвимой для планов Путина.

Если Россия начнет весной наступление с центром на юге Украины, она может снова попытаться продвинуться в сторону Одессы, а затем объединиться с оккупированным ею Приднестровьем, фактически создав сухопутный коридор, который проходит через южную часть Украину и становится еще немного ближе к территории НАТО.

Как сообщал Главред, 13 февраля президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует осуществить государственный переворот в стране. По ее данным, РФ планирует диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц.

Она подчеркнула, что цель этих действий – "свержение конституционной и легитимной власти в Кишиневе на нелегитимную", пророссийскую, "чтобы Россия смогла остановить процесс европейской интеграции Республики и использовать Молдову в войне против Украины".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Молдове с Приднестровьем, если страна-агрессор Россия использует это непризнанное образование для открытия еще одного фронта.

Другие новости:

война в Украине Молдова Приднестровье новости Украины и мира новости Молдовы война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:23

Мать шестерых детей возненавидели в Сети за то, как она кормит своих детей: она ответила

13:21

Что ждет Украину после победы над Россией: Майкл Наки сделал прогнозВидео

13:17

Что любит картофель при посадке: урожай будет некуда детьВидео

13:13

Не смогли помочь: Джамале в Польше вызвали скоруюВидео

13:10

Молдова может стать следующей жертвой РФ: Путин хочет сухопутный коридор в Приднестровье - CNNВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:50

"Сразу визжат": в ОП "умыли" Медведева, пригрозившего уничтожить "мир без РФ"

12:22

"Сегодня мы с Украиной": Лайма Вайкуле взбесила россиян отказом врать зрителюВидео

12:19

Орхидеи цветут как бешеные: рецепт "живой" воды для растений из простого средства из аптечкиВидео

12:18

У Путина отреагировали на "мирный план китайских друзей" по войне против УкраиныВидео

Реклама
12:02

Как быть продуктивным весь день: советы, которые помогут прокачать эффективностьВидео

11:58

Российский блогер назвал главную ошибку Запада перед вторжением РФ в УкраинуВидео

11:55

"Меня увели из семьи": Киркоров сделал сенсационное признание о браке с Пугачевой

11:39

Лорак простила всех и заговорила о любви к своему йога-инструкторуВидео

11:38

"Не отличает агрессора от жертвы": Боррель разнес "мирный план" Китая по УкраинеВидео

11:27

Кто эта дама: Екатерина Бужинская показала себя в 18 лет - сходство едва уловимо

10:58

В Китае ответили на предложение Зеленского насчет переговоров с Си Цзиньпином

10:50

Ускорят погибель армии РФ: Тука на 85% уверен, что ВСУ получат западные истребителиВидео

10:50

Украине не нужны истребители F-16: в Белом доме объяснили странное заявление БайденаВидео

10:33

Оружие РФ – большая и опасная ошибка: Ермак призвал Китай не идти против своего "мирного плана"Видео

10:10

Меню на Великий пост: что нельзя есть в первую неделю с 27 февраля по 5 марта - вкусные рецептыВидео

Реклама
10:08

Бедные люди: почему в СССР гражданам приходилось варить джинсыВидео

09:59

Решение Путина о вторжении в Украину: шеф ЦРУ назвал, что сыграло главную рольВидео

09:52

Гороскоп Таро на март 2023: Ракам - потеря денег, Львам - новая возможность, Девам - плохая новостьВидео

09:46

Беларусь может напрямую вступить в войну, если Украина разорвет с ней дипотношения – ДаниловВидео

09:27

Умер российский политолог Глеб Павловский - он работал над президентскими кампаниями Путина и Януковича

09:15

Почему нельзя спать ногами к дверям: как не навлечь на себя беду во сне

09:00

Путин проведет мобилизацию в РФ после крупного поражения, у него нет шансов удержать власть - НакиЭксклюзив

08:58

"Потеряла все": звезда Сватов едва сводит концы с концами

08:44

"Игра пропаганды": возможная потеря Бахмута не нарушит логистику ВСУ — Тука

08:24

Директор ЦРУ рассказал, к чему приведет самоуверенность Путина

08:20

Крым будет свободныммнение

08:05

У Байдена назвали главный недостаток китайского "мирного плана" - с Киевом обсуждений не было

07:48

"Участники операции – беларусы": появились детали ликвидации самолета РФ на аэродроме "Мачулищи"

07:39

Путин разрешил Минобороны РФ восстановить контроль над всеми российскими силами в Украине – ISW

06:45

Ночью в ряде областей объявили тревогу и прогремели взрывы: что известно на данный момент

06:20

Как изменится роль Украины в мире после победымнение

05:20

Массовые удары, большие потери и захват городов: идет решающий месяц для Украины - гороскоп на мартВидео

05:04

Гороскоп на сегодня 27 февраля 2023: Рыбам – новые знакомства, Девам – проверка на стойкостьВидео

04:45

Путин испугался распада России и назвал сценарийВидео

03:45

Герцогиня-врушка: раскрыта самая нелепая ложь Меган Маркл о ее прошломВидео

Реклама
03:20

Многие не слышали о таком рецепте: улетная скумбрия Мурманское сало - быстрый рецептВидео

02:45

"Получают мощную пощечину": эксперт назвал направления, где россияне готовят атакиВидео

02:05

Тарифы Vodafone резко взлетят: украинцам сообщили дату и новую цену

01:35

Как проблемы врагов с авиацией влияют на интенсивность сражений: объяснение экспертаВидео

00:20

Зачем 27 февраля выходили из дома с хлебом: приметы и что нельзя делатьВидео

00:15

"Ход войны изменится": Украина может получить два батальона танков Leopard 2 - ПисториусВидео

26 февраля, воскресенье
23:34

"Мирный план" Китая по Украине: в ФРГ назвали важнейший пункт, который "забыл" ПекинВидео

23:09

"Залужный доложил о тактическом окружении": в РФ разгоняют фейк о захвате БахмутаВидео

22:30

Путина ждет поражение, но мира он не хочет: в Испании заявили об опасности главы КремляВидео

22:00

"Путин физически боится Кадырова": экс-сотрудник КГБ рассказал об отношениях диктаторовВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять