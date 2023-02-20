Украина поможет Молдове с Приднестровьем: Зеленский назвал главное условие

Украинский гарант подчеркнул, что россияне давно планировали сменить руководство Молдовы.

Зеленский ответил, при каком условии Украина может помочь Молдове с Приднестровьем / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство готово помочь Молдове с Приднестровьем, если страна-агрессор Россия использует это непризнанное образование для открытия еще одного фронта. Об этом украинский гарант рассказал в интервью Die Welt.

Как отметил Зеленский, Украина предупредила президента Молдовы Майю Санду о том, что Россия хочет воспользоваться моментом и сменить руководство Молдовы.

Президент подчеркнул, что в Кремле уже давно об этом мечтали. Однако у Молдовы и России отсутствует общая граница, поэтому чтобы перебросить свои войска в Молдову, РФ могла бы использовать только аэропорт в Кишиневе.

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"Поэтому они должны использовать этот аэропорт и все ресурсы Приднестровья. Майя Санду никогда не просила моей помощи, но благодарила за информацию. Она очень хорошо знает нашу ситуацию. Украина всегда будет готова помочь Молдове", - сказал глава украинского государства.

Зеленский предложил Молдове защиту

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может прийти на помощь Молдове в случае вооруженной агрессии Москвы против Кишинева. Зеленский подчеркнул, что Украина придет на помощь в случае новой войны Кремля. Таким образом глава государства прокомментировал информацию о возможных провокациях РФ против Молдовы.

Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья путем вывода российских войск. Он призвал не игнорировать существование реальной опасности эскалации военных или гибридных операций.

К слову, ранее министр иностранных дел страны-оккупанта Российской Федерации Сергей Лавров сказал, что, мол, "следующей Украиной" может стать Молдова. Он взорвался пропагандистской риторикой и обвинил Кишинев в намерении вступить в НАТО и даже, мол, "объединиться" с Румынией.

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