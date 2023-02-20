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"Там поляжет еще не одна тысяча россиян": военный объяснил, почему оккупанты вцепились в Угледар

20 февраля 2023, 18:26
Военнослужащий подчеркнул, что Угледар для россиян является принципиальным местом. Они должны приложить максимум усилий, чтобы его захватить.
армия РФ
Почему Угледар является принципиальным для россиян / Минобороны РФ

Ситуация на Угледарском направлении остается напряженной, поскольку российские захватчики пытаются прорвать украинскую оборону, используя все доступные им средства. Почему Угледар для россиян является принципиальным для захвата, объяснил военнослужащий, бывший советник Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив в интервью ТСН.uа.

"Так или иначе враг откусывает маленькие участки фронта – где-то что-то он захватывает, а мы потом контратакуем и это возвращаем. Сейчас ключевым моментом для понимания является то, что те войска, которые собрали для наступления, являются разбитыми. И эти бригады выведены сейчас для восстановления. Очевидно, что будет какая-то пауза в отношении штурмов, хотя я думаю, что артиллерийские удары по Угледару не будут прекращаться. Однако врагу понадобится неделя-две, чтобы собрать новые силы для нового штурмового удара", - считает Андросив.

Военный пояснил, что пока ВСУ удерживают Угледар, то угрожают россиянам быстрым ударом на Мариуполь. Более того, враг не может продвигаться севернее Бахмута, Славянска, Константиновки, если не решит вопрос Угледара.

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"Угледар для россиян является принципиальным местом. Они должны приложить максимум усилий, чтобы его захватить. Поэтому ожидаем, что там поляжет еще не одна тысяча российских военных", - отметил он.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Ситуация на Угледарском направлении

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Угледарском направлении очень непростая. Однако ВСУ борются и наносят огромные потери оккупантам.

"Ситуация очень непростая. Боремся. Ломаем оккупанта и наносим России чрезвычайно ощутимые потери. Еще раз и еще раз повторяю: чем больше Россия потеряет именно там, именно на Донбассе – Бахмут, Угледар, Марьинка, Кременная, тем быстрее сможем завершить эту войну победой Украины", - подчеркнул украинский гарант.

Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

Ранее Главред сообщал, что в боях под Угледаром в результате лишь одного боя россияне потеряли 30 единиц техники и сотни военных. Российские войска оказались неспособными провести планирование операции по оккупации города. Штабы испытывают проблемы в управлении войсками и ведением боевых действий.

Смотрите видео ТСН – натовское оружие в руках ВСУ делает чудеса под Угледаром

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