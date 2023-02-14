РФ не готова к наступлению, Путин и Шойгу врут об успехах под Угледаром - ISW

Наступление на Угледар могут попытаться укрепить более мобилизованными силами или за счет повторного ввода в этот район оставшихся частей Северного флота.

Владимир Путин публично поддержал Министерство обороны России / Фото mil.ru

Российские войска продолжают нести катастрофические потери в районе Угледара Донецкой области. При этом президент РФ намеренно пытается публично поддержать версию о неизбежном и масштабном крупном российском наступлении на Донбассе. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что в эфире государственного телеканала Путин намеренно похвалил Тихоокеанский и Северный флот на фоне значительных потерь механизированных частей 155-й бригады морской пехоты при штурме Угледара. Таким образом Путин публично поддержал Министерство обороны России, которое сначала хранило молчание, а 7 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что российские войска успешно развивают наступление.

"Путин, вероятно, намеренно удваивает крайне оптимистичное описание Угледарской линии фронта, данное Минобороны России, чтобы поддержать версию о неизбежном и масштабном крупном российском наступлении в Донецкой области", - пишут эксперты.

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Комментарий Путина также может свидетельствовать о намерении усилить наступление на Угледар более мобилизованными силами или за счет повторного ввода в этот район оставшихся частей Северного флота.

Аналитики считают, что использование российскими вооруженными силами мобилизованных вряд ли создаст достаточные наступательные возможности для крупномасштабного и быстрого механизированного наступления .

Бригада, которая участвовала в штурме города, на 80-90% укомплектована мобилизованными.

"То, что Россия продолжает полагаться на мобилизованных людей, которые не могли выполнять боевые задачи, такие как идентификация и обнаружение минных полей или не знали, что делать, наткнувшись на них во время штурма, указывает на то, что мобилизованные не имеют необходимого боевого опыта, необходимого для проведения успешного механизированного наступления", - говорится в отчете.

При этом эксперты отмечают, что Россия может перебросить дополнительные мобилизованные подразделения, способные вести надежные оборонительные операции или наступательные операции на истощение на линии фронта в Угледаре.

Ситуация под Угледаром

Заместитель мэра Угледара Максим Вербовский 3 февраля рассказал, что оккупанты России осуществили попытки штурма Угледара. Враг обстреливает город из артиллерии, градов и вертолетов. Тогда, по его словам, захватчики продвинулись в поселки вблизи города и стремились его окружить.

Силы специальных операций и 72-й отдельной механизированной бригады устроили засаду в тылу врага на Угледарском направлении. В засаду попали российские военные 155-й бригады морской пехоты из Владивостока.

11 февраля в Институте изучения войны сообщили, что морские пехотинцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота оккупантов России потерпели разгром от сил обороны Украины под Угледаром Донецкой области по причине неэффективной тактики и наличия в подразделении большого количества мобилизованных.

В боях под Угледаром в результате только одного боя они потеряли 30 единиц техники и сотни военных. Под Авдеевкой были ликвидированы две штурмовые пехотные группы.

По данным Института изучения войны, провал под Угледаром деморализовал россиян, они не верят в способность начать новое наступление.

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