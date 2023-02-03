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Оккупанты хотят окружить город: власти рассказали о сложной ситуации в Угледаре

3 февраля 2023, 23:07
Российские оккупанты уничтожают город. Там повреждены 100% домов и разрушена вся инфраструктура.
российские оккупанты, украинские военные
Россияне хотят окружить Угледар / Коллаж фото Минобороны РФ, 93-я ОМБр Холодный Яр

Российские оккупанты пытаются штурмовать Угледар в Донецкой области. Враг продвинулся в поселки, которые находятся вблизи города. Россияне хотят окружить Угледар с двух сторон. Об этом заявил заместитель мэра города Максим Вербовский, сообщает Суспільне.

Ситуация в городе очень тяжелая, но её удалось стабилизировать. Однако враг просто уничтожает город полностью.

"С 21 числа началась контратака врага. В течение восьми суток город был под плотным огнем из артиллерии, градов и вертолетов. Город разрушен. Повреждены 100% домов, вся инфраструктура города также разрушена ... Сейчас ситуация стабилизирована, но тяжеловата. Бои продолжаются каждый день. Все под контролем Вооруженных сил Украины. В город им еще идти километра два, это чтобы выйти хотя бы на окраине города", - сказал Вербовский.

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов

Как отметил спикер Сил обороны на восточном направлении полковник Сергей Череватый, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области российская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижениях "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия в феврале-марте собирается отправить 200 тысяч войск на территорию Украины и будет пытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Более того, по мнению Жданова, оккупанты, вероятно, попытаются продвинуться в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях, чтобы создать так называемую буферную зону.

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