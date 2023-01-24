Путин в феврале-марте бросит в Украину 200 тысяч войск и попытается захватить Донбасс – Жданов

Россия хочет построить буферную зону в районе Донбасса и попытается продвинуться в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях, считает Олег Жданов.

Военная помощь Украине в рамках Рамштайн-8 пойдет на отражение нового наступления России – Жданов / Главред

По итогам восьмого заседания Контактной группы по обороне Украины на американской базе Раммштайн Киев получит сотни боевых машин пехоты, бронетранспортеров, другую военную технику и тысячи снарядов для артиллерии. На Западе полагают, что на данном этапе, когда Россия в ближайшие месяцы может пойти в новое наступление, Украина будет вооружена на достаточном уровне, а о контрнаступлении говорить пока рано.

Украина настаивала на получении танков Leopard 2 и надеялась на положительное решение Германии. Однако Берлин заблокировал инициативу, сославшись на страны-союзники, которые поддерживают поставки Leopard Киеву. Впрочем, не исключено, что все решится без участия Берлина – анонс обучения украинских военных в Польше навыкам управления танками Leopard четко указывает на такое развитие событий.

В России уже признают, что Москве на фоне усиления поставок Западом оружия Украине "будет непросто". В кремлевской канцелярии грозятся "эскалацией конфликта", а Сеть пестрит появлением установок ПВО на правительственных зданиях столицы страны-агрессора.

В интервью Главреду полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов рассказал о военной операции, для которой Украине дадут технику по итогам Рамштайна-8, назвал возможные сроки нового наступления России и ключевые направления атаки, оценил боевой потенциал танков Leopard и Challenger и объяснил, при каком условии армия Украины в начале марта может пойти в контрнаступление.

В Украине ожидания от встречи Раммштайн-8, особенно в условиях угрозы нового наступления России и подготовки нашего контрнаступления, были более оптимистичными. Нам предоставят много боевой техники, но ее все еще недостаточно. Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли по итогам мероприятия открыто заявил, что в 2023 году освободить все территории и добиться военной победы Киеву будет крайне сложно. Правильно ли я понимаю – в следующие месяцы вряд ли можно прогнозировать выход ВСУ на границы 1991 года и нас может ждать затяжная война?

Выход на границы 1991 года – это перспектива не ближайшего будущего, а нескольких месяцев или даже минимум полугода. Ожиданий от итогов Рамштайн-8, связанных с поставками военной техники, действительно было немного больше. Но если не брать во внимание количество танков, цифры внушительные и вполне приемлемые.

Что касается артиллерии, Украина получила примерно половину от того, что было запрошено. Боевых бронированных машин получили даже больше, чем просили – почти тысячу единиц. Танков предоставят чуть меньше половины. Вопрос авиации и ракет, я думаю, будет решаться до следующего заседания Рамштайна или в ходе новой встречи, которая ожидается в феврале.

Генерал Марк Милли абсолютно правильно рассуждает – мы немного бежим впереди паровоза и очень сильно забегаем вперед. На мой взгляд, военная техника, которую нам предоставили в рамках восьмого Рамштайна, не для проведения контрнаступления. Для нас сейчас главное – подготовиться и успешно провести довольно масштабную оборонительную операцию, чтобы отразить попытку России возобновить наступления.

Путин готовит наступление, о котором предупреждал главнокомандующий ВСУ Залужный, когда говорил о подготовке россиянами 200-тысячного войска. Примерно во второй половине февраля или в марте эти войска появятся на наших просторах и попытаются провести наступательную операцию с целью захвата Донецкой и Луганской областей. Наша задача №1 – отбить атаку.

Оптимизм прогноза по окончанию войны будет зависеть от исхода сражения. Если мы его проигрываем – можем получить затяжную войну. Выигрываем и наносим разгромный удар по российской армии – можем рассчитывать на хорошую перспективу в плане завершения войны.

Главная интрига встречи Рамштан-8 развивалась вокруг танков Leopard, которые мы так и не получили. Скажите, в чем особенность немецких Leopard 2, почему они нам так нужны? Чем Leopard 2 лучше тех же американских Abrams?

Танк Leopard 2, с момента его появления, практически постоянно занимает первые позиции в рейтинге мирового танкостроения. Это лучший танк. К примеру, версия Leopard А7 сегодня является лидером среди танков. По своим тактико-техническим характеристикам он представляет большую угрозу для противника. Поэтому нам так важно его получить.

Abrams уступают Leopard 2. В основном из-за специфики ходовых качеств. Газотурбинный двигатель Abrams является довольно проблематичным и капризным. В войне в Персидском заливе танки Abrams провалились, потому что у них, в условиях сильной запыленной местности, очень быстро забивались воздушные фильтры. У Abrams есть свои недостатки, однако по системам управления огнем и боевым качествам они с Leopard 2, в принципе, равны.

Вопрос не в том, что нам конкретно нужно – Abrams или Leopard 2. Дело в том, что Leopard – наиболее распространенный танк Европы. Сервисная и техническая база широко распространена по всем странам европейского континента, включая скандинавские страны. Leopard есть в той же Польше. Акцент на получении именно Leopard был сделан как раз таки из-за распространенности этих танков. Всего их выпустили 3,5 тысячи единиц. Насколько я помню, из них 1700 находятся в Европе, без учета танков в Бундесвере. На балансе немецкой армии было несколько сотен таких Leopard – 600 в боевом составе. Сейчас большая часть, скорее всего, находится на хранении.

Кроме того, Украина, вероятно, в вопросе получения Leopard рассчитывает больше не на Германию, а на получение от нее разрешения другим странам на то, чтобы они предоставили нам эти танки. Современную войну на танках Т-72 не построишь.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

На сегодняшний день Украине не дали танков Leopard, но это не катастрофа. Конечно, это плохо, но не критично. Примечательно, новый министр обороны Германии двусмысленно сказал, что Берлин пока не принял решение по Leopard, но не будет стоять на пути союзников в ситуации с их экспортом. На мой взгляд, здесь речь идет о том, что они все-таки предоставят разрешение на передачу этих танков странам-партнерам.

Получается, Германия сама не будет передавать танки, но разрешение на их экспорт Украине все же предоставит?

Да, сама Германия передавать Leopard Украине не будет, но разрешит, к примеру, Польше, Финляндии, Дании и другим странам, у которых есть такие танки, отправить их Киеву. В итоге мы получим Leopard. Поэтому ситуация для нас не критичная.

Немецкое издание Handelsblatt сообщило, что концерн Rheinmetall готов дать Украине до 100 танков Leopard 1,2 и британские Challenger. Как бы вы могли оценить потенциал Leopard 1 и Challenger 2?

Challenger 2 – это очень хороший танк. Он не занимает первых позиций в мировых рейтингах, но это боевая машина с нарезной пушкой. Фактически, нарезное артиллерийское орудие в условиях прямой наводки. Танк обладает высокой точностью и большой огневой мощностью. Так что Challenger может стать очень хорошей помощью.

К слову, бывший глава Генштаба Великобритании Ричард Даннатт предлагал британскому правительству отправить Украине хотя бы 50 танков Challenger 2 – целый батальон. Даннат отметил, что рота (14 танков) вряд ли сможет повлиять на ситуацию на поле боя. А вот батальон может оказать такое влияние.

Если говорить о Leopard 1, я слышал большую цифру, что предприятие-производитель танков Rheinmetall мог бы передать нам даже до 180 танков. Танк Leopard 1 будет послабее Leopard 2. У него более слабая броня. Но если сравнивать первый Leopard с нашим Т-64 или российским Т-72 (но не с чешской модификацией), это неплохая машина, которая могла бы выполнить роль брони или огневой поддержки пехоты.

По большому счету, дареному коню в зубы не смотрят. Для Украины даже сотня танков Leopard 1 была бы очень хорошей помощью. У нас беда с танками. Насколько я понимаю, на складах уже практически ничего не осталось. Завод в Харькове по производству бронетехники мы практически потеряли в первую неделю войны – как мне рассказывали очевидцы, его бомбили в первый же день наступления. Думаю, где-то есть база для ремонта, но остается открытым вопрос относительно ее возможностей.

Нам важно получить танки от Запада. Танков советских образцов в Европе практически не осталось. Я знаю, что они есть в странах Ближнего Востока, их много в Саудовской Аравии и на Кипре. Но никто не спешит либо выкупать танки для нас, либо уговаривать киприотов поделиться с нами советской военной техникой. Поэтому мы и просим западные образцы – подойдет и Leopard 1, и Leopard 2.

Кстати, во Франции идут дискуссии относительно возможного предоставления Украине танков Leclerc. Это своеобразный танк. Как и все французские машины – очень красивый, но его надежность оставляет желать лучшего. Также он мало распространен в Европе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи в Раммштайне сказал, что новые поставки вооружений помогут Украине начать наступление. Как вы считаете, наступательную операцию какого масштаба может организовать Киев? Насколько я понял, вы полагаете, что сначала будет наступление России, а уже после этого следует ожидать контрнаступления ВСУ.

Да, я думаю, события будут происходить именно в такой последовательности. Изменить порядок вещей может только нанесение поражающего удара по российской армии. Сегодня россияне теряют батальон в сутки. Это довольно большие потери. За тридцать суток потерять столько же батальонов – очень чувствительно для войск РФ.

По моему мнению, все будет решаться примерно в начале марта. Тогда мы будем понимать, какие силы удалось сформировать Российской Федерации и насколько успешно у них идет вторая волна мобилизации. При этом мобилизованные новой волны практически не смогут принять участие в наступательной операции. Либо же их, как в 1941 году, будут бросать с одной винтовкой на двоих против наших пулеметов.

На конец февраля – начало марта мы будем понимать, какую группировку удалось собрать им, и какая есть у нас. Если россияне до сих пор будут формировать ударную группу, а Украина будет располагать резервом, думаю, мы не будем ждать врага на поле боя и попытаемся предпринять попытку наступления хотя бы на одном оперативном направлении. Вот именно об этом, на мой взгляд, и говорят наши западные партнеры.

Как вы полагаете, каким может быть наступление России? По логике вещей, им выгоднее всего было бы пойти на Киев и атаковать на Донбассе. Вы говорили, что для похода на Киев у россиян нет сил и средств. Но могли бы они, допустим, пойти на Харьков? Существуют ли риски наступления на Харьковскую область, к примеру, с севера региона или со стороны Луганской области?

Такой сценарий возможен. С точки зрения военного искусства, для реализации успешной операции им нужно создать второе направление удара. Чтобы была возможность наносить главный и второстепенный удар.

Второй удар может быть нанесен на одном из участков фронта в Харьковской области. Например, российские войска попробуют ударить южнее Харькова, чтобы полностью захватить Луганскую область и выйти на ее админграницы. Тогда они попытаются наступать в направлении Купянска – в районе реки Оскол. Возможно, так и поступят. Но время идет – началась третья декада января и формирования ударной группировки в Белгородской области мы не наблюдаем. Пока Россия стягивает все силы на Донбасс.

Россия, навязывая нам позиционную войну, погрязла в методах ведения боевых действий, которые унаследовала со времен Второй мировой. И этим Герасимов себя существенно ограничил. И даже, несмотря на то, что человеческий ресурс там очень большой, на сегодняшний день им будет очень проблематично сформировать две ударные группировки, которые нужно будет обеспечить военной техникой.

На мой взгляд, россияне будут собирать ударный кулак в районе Донецка и наносить удар в направлении Краматорска, а дальше, к примеру, в сторону Днепра. Они будут пытаться проломать танковым бронированным кулаком нашу оборону.

И пытаться взять Краматорск и Славянск, чтобы полностью захватить Донецкую область…

Исходя из анализа заявлений, которые раздаются от окружения Путина, я полагаю, что российское военное командование хочет не просто взять Донецкую и Луганскую области, но и построить буферную зону. Для этого они будут стремиться во всех прилегающих областях прихватить участки территорий. Поэтому они постараются продвинуться в Днепропетровскую, в Запорожскую и Харьковскую области. Однако чтобы понимать ситуацию и строить дальнейшие прогнозы, нам нужно будет посмотреть, кто выйдет против нас на поле боя.

Подводя итоги, можно сказать, что Рамштайн-8 – одна из ключевых встреч перед решающими месяцами на войне России против Украины?

Верно. Глава Пентагона Ллойд Остин так и сказал, что есть время до весны, а сейчас нужно решить задачу повышения уровня обороноспособности Вооруженных сил Украины. Надо прекратить эйфорию наступательной операции и сосредоточиться на хорошей, мощной оборонительной операции с максимальным нанесением потерь российским войскам.

Эйфорию следует оставить для того, чтобы потом не было разочарований. 300 тысяч российских войск нужно будет как-то перемолотить. Для этого понадобятся силы и средства.